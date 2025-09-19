Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Cocciaretto ko, l'Italia parte con una sconfitta nella semifinale della Billie Jean King Cup

La Kostyuk vince in due set il primo match singolare per l'1-0 Ucraina. Adesso in campo Paolini per puntare al doppio
2 min
Billie Jean King CupItaliaPaolini
Cocciaretto ko, l'Italia parte con una sconfitta nella semifinale della Billie Jean King Cup © Getty Images for Billie Jean King Cup

SHENZHEN (Cina) - Comincia con una sconfitta per l'Italia nella semifinale della Billie Jean King Cup 2025. L'Ucraina infatti vince il primo match singolare portandosi sull'1-0 grazie al successo di Marta Kostyuk (numero 26 al mondo) contro Elisabetta Cocciaretto (numero 91 al mondo) per 6-2. Primo set senza storia dove l'italiana non è mai riuscita a togliere il pallino del gioco all'ucraina che ha potuto giocare il suo tennis propositivo. Nel 2° set c'è più battaglia ma al 5° gioco, avanti 40-15, Elisabetta non riesce a chiudere il game e ai vantaggi la Kostyuk le strappa la battuta scappando sul 4-2, terminato poi col punteggio finale di 6-3. Tra pochi minuti la numero 1 azzurra Jasmine Paolini affronterà Elina Svitolina (numero 13 al mondo) con l'obiettivo di portare la serie a doppio decisivo.

Adesso tocca a Jas!

Sul cemento indoor di Shenzen, in Cina, nella prima semifinale delle Finals, le azzurre sono sotto nel punteggio per 1-0, al termine del match durato poco più di un'ora e venti. A portare punti all'Italia nel campionato mondiale, ci proverà l'altra azzurra, numero 8 della classifica WTA, Jasmine Paolini che a seguire, nell'altro singolare di questa semifinale, affronterà Elina Svitolina, 13esima giocatrice del ranking mondiale. La tennista azzurra è reduce dalla vittoria per due set ad uno contro la numero 34 del ranking WTA Xinyu Wang, nel primo match della Billie Jean King Cup 2025. Infine, a ruota, ci sarà il doppio, dove il capitano azzurro Tathiana Garbin dovrebbe schierare la coppia Errani-Paolini. L'Italia è campione in carica, avendo vinto la Billie Jean King Cup nel 2024. Nell'altra semifinale, in scena domani, saranno di fronte gli Usa e la Gran Bretagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis