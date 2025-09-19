Cocciaretto ko, l'Italia parte con una sconfitta nella semifinale della Billie Jean King Cup

SHENZHEN (Cina) - Comincia con una sconfitta per l' Italia nella semifinale della Billie Jean King Cup 2025 . L' Ucraina infatti vince il primo match singolare portandosi sull' 1-0 grazie al successo di Marta Kostyuk (numero 26 al mondo) contro Elisabetta Cocciaretto (numero 91 al mondo) per 6-2. Primo set senza storia dove l'italiana non è mai riuscita a togliere il pallino del gioco all'ucraina che ha potuto giocare il suo tennis propositivo. Nel 2° set c'è più battaglia ma al 5° gioco, avanti 40-15, Elisabetta non riesce a chiudere il game e ai vantaggi la Kostyuk le strappa la battuta scappando sul 4-2, terminato poi col punteggio finale di 6-3. Tra pochi minuti la numero 1 azzurra Jasmine Paolini affronterà Elina Svitolina (numero 13 al mondo) con l'obiettivo di portare la serie a doppio decisivo.

Adesso tocca a Jas!

Sul cemento indoor di Shenzen, in Cina, nella prima semifinale delle Finals, le azzurre sono sotto nel punteggio per 1-0, al termine del match durato poco più di un'ora e venti. A portare punti all'Italia nel campionato mondiale, ci proverà l'altra azzurra, numero 8 della classifica WTA, Jasmine Paolini che a seguire, nell'altro singolare di questa semifinale, affronterà Elina Svitolina, 13esima giocatrice del ranking mondiale. La tennista azzurra è reduce dalla vittoria per due set ad uno contro la numero 34 del ranking WTA Xinyu Wang, nel primo match della Billie Jean King Cup 2025. Infine, a ruota, ci sarà il doppio, dove il capitano azzurro Tathiana Garbin dovrebbe schierare la coppia Errani-Paolini. L'Italia è campione in carica, avendo vinto la Billie Jean King Cup nel 2024. Nell'altra semifinale, in scena domani, saranno di fronte gli Usa e la Gran Bretagna.