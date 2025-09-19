Paolini batte Svitolina e rimedia al ko di Cocciaretto: parità ristabilita nella Billie Jean King Cup. Ora il doppio

Paolini ristabilisce la parità contro l'Ucraina

L'Italia femminile del tennis nella prima semifinale della Billie Jean King Cup contro l'Ucraina ha ristabilito la parità. Sul cemento indoor di Shenzen, in Cina, dopo il successo di Marta Kostjuk su Elisabetta Cocciaretto, col punteggio di 6-2, 6-3, è arrivata l'affermazione di Jasmine Paolini, in rimonta, su Elina Svitolina. La numero uno azzurra, ottava nella classifica Wta, ha sconfitto la numero uno ucraina, 13esima giocatrice del ranking mondiale, con lo score di 3-6, 6-4, 6-4. Nel secondo parziale Paolini era sotto nel punteggio per 4-2 e la ucraina ha avuto anche due palle per andare avanti 5-2. Qui l'italiana ha uscito la sua rinomata grinta, risalendo la china e vincendo 4 giochi consecutivi e quindi il set. Poi, nel terzo parziale, l'azzurra ha chiuso la pratica. Fra poco il doppio decisivo per stabilire chi andrà in finale: per il team tricolore dovrebbero giocare Jasmine Paolini e Sara Errani. L'Italia, capitana da Tathiana Garbin, è campione in carica nella Billie Jean King Cup. Nell'altra semifinale, in scena domani, saranno di fronte gli Usa e la Gran Bretagna.

Jas, la partita è girata a tuo favore!

"Siamo ancora vive, sono felice". Sono queste le prime parole affermate da Jasmine Paolini al termine della gara contro Elina Svitolina, la quale ha permesso di ristabilire la parità nella semifiniale con l'Ucraina nella Billie Jean King Cup. L'incontro è stato tutt'altro che semplice per 'Jas', in riferimento al quale l'azzurra ha affermato: "E' stato un match tostissimo, sono contenta di come sono stata in partita. Per prima cosa ringrazio tutti i tifosi, italiani e cinesi, mi hanno sostenuto per tutto il match. E' stato fantastico. Sono felice di averli avuti dalla mia in ogni punto. Ora bisogna ricaricare le pile velocemente". Decisiva è stata la rimonta che ha permesso a Jasmine di portare a casa il match, iniziata nel settimo game del secondo set, quando Svitolina sbaglia la palla del 5-2: "A quel punto mi son detta: dai che forse è un segnale. Il tennis a volte gira su pochi punti, stavolta la partita è girata in mio favore".