Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

"Io come Alcaraz? Dipende dal derby di Roma...": Cobolli scherza così con Ruud

Siparietto tra i due a margine della Laver Cup. "Domenica pericolosa per Flavio", ironizza il norvegese
2 min
Laver CupRuudCobolli
"Io come Alcaraz? Dipende dal derby di Roma...": Cobolli scherza così con Ruud

Può il derby della Capitale finire nella stessa conversazione della Laver Cup? È ciò che è avvenuto a San Francisco, sede in cui si svolge l'ottava edizione del torneo esibizione a squadre, in programma da oggi, 19 settembre, a domenica 21. A ridosso dell'evento, Casper Ruud, che giocherà nel "Team Europe", ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell'Atp. Alla domanda su chi dovrebbe tingersi i capelli di biondo, il norvegese ha fatto il nome di Flavio Cobolli: "C'è un ragazzo accanto a me che farebbe impazzire tutti. Sembra abbastanza biondo per essere italiano, perciò può diventarlo interamente. Ha gli occhi azzurri? Allora deve diventare definitivamente biondo".

Il siparietto tra Ruud e Cobolli

Il tennista italiano stava rilasciando anche lui un'intervista, poi si è avvicinato a Ruud. "Staresti bene biondo, dovresti diventarlo anche te dopo Carlos", gli ha detto il norvegese, in riferimento al nuovo colore di capelli di Carlos Alcaraz. "Se vinciamo ti tingerai i capelli di biondo?", gli ha chiesto successivamente. Cobolli, grande tifoso romanista e anche lui presente alla Laver Cup quest'anno, gli ha promesso che diventerà biondo a due condizioni: "Se la Roma batterà la Lazio nel derby e se noi vinceremo la Laver Cup". Stretta di mano tra i due e accordo raggiunto: "Abbiamo ripreso tutto con la telecamera. Sarà una domenica pericolosa per Flavio", ha concluso scherzando Ruud. Appuntamento a domenica 21 settembre per il doppio impegno di Cobolli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis