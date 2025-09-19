"Io come Alcaraz? Dipende dal derby di Roma...": Cobolli scherza così con Ruud

Può il derby della Capitale finire nella stessa conversazione della Laver Cup? È ciò che è avvenuto a San Francisco, sede in cui si svolge l'ottava edizione del torneo esibizione a squadre , in programma da oggi, 19 settembre, a domenica 21. A ridosso dell'evento, Casper Ruud , che giocherà nel "Team Europe", ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell'Atp. Alla domanda su chi dovrebbe tingersi i capelli di biondo, il norvegese ha fatto il nome di Flavio Cobolli : " C'è un ragazzo accanto a me che farebbe impazzire tutti. Sembra abbastanza biondo per essere italiano, perciò può diventarlo interamente. Ha gli occhi azzurri? Allora deve diventare definitivamente biondo ".

Il siparietto tra Ruud e Cobolli

Il tennista italiano stava rilasciando anche lui un'intervista, poi si è avvicinato a Ruud. "Staresti bene biondo, dovresti diventarlo anche te dopo Carlos", gli ha detto il norvegese, in riferimento al nuovo colore di capelli di Carlos Alcaraz. "Se vinciamo ti tingerai i capelli di biondo?", gli ha chiesto successivamente. Cobolli, grande tifoso romanista e anche lui presente alla Laver Cup quest'anno, gli ha promesso che diventerà biondo a due condizioni: "Se la Roma batterà la Lazio nel derby e se noi vinceremo la Laver Cup". Stretta di mano tra i due e accordo raggiunto: "Abbiamo ripreso tutto con la telecamera. Sarà una domenica pericolosa per Flavio", ha concluso scherzando Ruud. Appuntamento a domenica 21 settembre per il doppio impegno di Cobolli.