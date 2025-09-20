Musetti, buona la prima a Chengdu: chi affronta ai quarti di finale

CHENGDU (Cina) - Buona la prima anche se con qualche fatica per Lorenzo Musetti ne torneo Atp 250 di Chengdu. Il tennista azzurro, testa di serie numero 1, ha battuto il croato Dino Prizmic (numero 121 al mondo) con il punteggio di 7-5 , 3-6 , 6-2 in 2 ore e 16 minuti e ai quarti di finale affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili (numero 114 al mondo). Pimo set un po' complicato per Lorenzo che si fa subito recuperare il break di vantaggio ma poi, al 1° gioco, se lo riprende e questa volta, salvando una palla del contro-break, chiude 7-5 dopo 53'. Prizmic non si scoraggia, prosegue con il suo tennis aggressivo e all'8° game strappa la battuta a Musetti andando a sevire per chiudere 6-3 e prolungare la partita al terzo set. L'azzurro però è bravo a sfruttare il momento di blackout dell'avversario al 3° game per conquistare il break e poi confermarlo (4-1) per chiudere la pratica.

Hangzhou, Zeppieri eliminato

Si ferma il buon momento di Giulio Zeppieri eliminato al 2° turno del torneo Atp 250 di Hangzhou. L'italiano, reduce da 9 vittorie nelle ultime 10 partite, è stato sconfitto dallo statunitense Learner Tien (numero 54 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 13 minuti. La svolta del match arriva sul finire del 1° set quando sul 4-4 Giulio non converte una palla break e Tien ne approfitta tenendo la battuta e strappandola all'italiano al 10° gioco per il 6-4. Nel 2° set decisivo il break al 6° gioco per il 4-2 e successivo 5-2.

Laver Cup, Cobolli sconfitto da Fonseca ma è 3-1 Europa

Prima giornata dalla Laver Cup al Chase Center di San Francisco che vede il Team Europa avanti 3-1 con l'unico punto del Team Mondo arrivato dal successo del giovane Juan Fonseca contro Flavio Cobolli per 6-4, 6-3. L'italiano aveva preso le redini del match avanti 4-2 nel primo set ma da quel momento è stato un assolo del brasiliano aggiudicandosi cinque game di fila e sette su otto per prendere il controllo dell'incontro.

Nei primi ue match singolari il Team Europa si era portato sul 2-0 grazie ai successi di Casper Ruud contro Reily Opelka (6-4, 7-6) e Jaukb Mensik con Alex Michelsen (6-16, 6-7, 10-8). Dopo la vittoria di Fonseca su Cobolli ci hanno pensato Carlos Alcaraz e Mensik a rimettere 2 punti di margine vincendo il doppio contro Taylor Fritz e Michelsen per 7-6, 6-4.