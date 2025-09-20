Unghie, denti e Paolini: Italia, è ancora finale!

Si era schernita alla vigilia dicendo di non sentirsi leader, però Jasmine Paolini (proprio come nella passata edizione) si è caricata sulle spalle l’Italia aprendole le porte di un’altra finale di Billie Jean King Cup, la terza consecutiva. E se a Malaga a sostenerle con calore c’erano tanti tifosi del Belpaese, in questo caso a Shenzen le azzurre hanno conquistato migliaia di appassionati con