Italia-Usa la finale di BJK Cup: sconfitta la Gran Bretagna senza bisogno del doppio

Le avversarie delle azzurre saranno le statunitensi, che mancavano da sette anni all'appuntamento conclusivo
1 min
Italia-Usa la finale di BJK Cup: sconfitta la Gran Bretagna senza bisogno del doppio© Getty Images for Billie Jean King Cup
Saranno gli Usa a sfidare l'Italia nella finale di Billie Jean King Cup. Le americane capitanate da Lindsay Davenport hanno sconfitto 2-0 la Gran Bretagna: dopo la battaglia contro Yulia Putintseva, Emma Navarro ha completato la sua missione anche nel primo singolare della semifinale contro la Gran Bretagna. La n. 18 al mondo ha portato in vantaggio gli Stati Uniti superando col punteggio di 3-6 6-4 6-3 Sonay Kartal. Ha completato l'opera Jessica Pegula che ha superato Katie Boulter 3-6 6-4 6-2, regalando il secondo e decisivo punto agli Usa, che tornano all'atto conclusivo della coppa dopo sette anni.

