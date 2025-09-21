Lorenzo Musetti , reduce dalla sconfitta nei quarti di finale dello US Open contro il connazionale Jannik Sinner, è impegnato ai quarti del torneo ATP 250 di Chengdu . Per l'accesso in semifinale Musetti se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili . L'azzurro, dopo il bye nel primo turno, agli ottavi ha superato in tre set il croato Dino Prizmic con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-2 mettendo a segno 10 ace con il 75% delle prime palle in campo. Ora la sfida a Basilashvili per un posto in semifinale. I due tennisti si sono già affrontati tre volte: il bilancio provvisorio è di 2-1 a favore del georgiano, che è riuscito a vincere anche l'ultimo confronto con l'italiano (primo turno dell'ultimo Wimbledon).

Musetti-Basilashvili, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Musetti e Basilashvili è in programma alle ore 10 e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport. La partita è disponibile anche in diretta streaming sull’app SkyGo e su Now.