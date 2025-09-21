Tuttosport.com

Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open in tempo reale

L'azzurro sfida il georgiano ai quarti di finale del torneo in Cina. I due tennisti si sono già affrontati tre volte
Musetti-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open in tempo reale© EPA

Lorenzo Musetti, reduce dalla sconfitta nei quarti di finale dello US Open contro il connazionale Jannik Sinner, è impegnato ai quarti del torneo ATP 250 di Chengdu. Per l'accesso in semifinale Musetti se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili. L'azzurro, dopo il bye nel primo turno, agli ottavi ha superato in tre set il croato Dino Prizmic con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-2 mettendo a segno 10 ace con il 75% delle prime palle in campo. Ora la sfida a Basilashvili per un posto in semifinale. I due tennisti si sono già affrontati tre volte: il bilancio provvisorio è di 2-1 a favore del georgiano, che è riuscito a vincere anche l'ultimo confronto con l'italiano (primo turno dell'ultimo Wimbledon). 

Musetti-Basilashvili, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Musetti e Basilashvili è in programma alle ore 10 e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport. La partita è disponibile anche in diretta streaming sull’app SkyGo e su Now.

 

