Alcaraz, clamoroso ko in Laver Cup. Il Team World rimonta e comanda 9-3

Il Team World rimonta e comanda 9-3 sul Team Europe nella seconda giornata della Laver Cup 2025, di scena al Chase Center di San Francisco, in California. Dopo il 3-1 della prima giornata, quattro vittorie su quattro in vista della terza e ultima giornata del torneo che vede affrontarsi una selezione composta da giocatori europei e un'altra composta da giocatori provenienti dal resto del mondo. Il Team World è riuscito a ribaltare la situazione di svantaggio contro il Team Europe e ora è clamorosamente avanti 9-3 alla vigilia della giornata decisiva. Tra i diversi colpi di scena quello più importante è il ko rimediato da Carlos Alcaraz in due set contro il padrone di casa Taylor Fritz in appena un’ora e 11 minuti di gioco: 6-3 6-2 il risultato a favore dello statunitense. Una sconfitta pesante per Alcaraz: la prima in stagione dopo Wimbledon e la prima "ufficiale" da quando si è ripreso il primo posto nella classifica Atp.