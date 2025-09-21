Tuttosport.com

Tuttosport.com
Alcaraz, clamoroso ko in Laver Cup. Il Team World rimonta e comanda 9-3

Lo spagnolo rimedia una brutta sconfitta contro Fritz. Battuti anche Zverev e Rune, crolla il Team Europe
2 min
Alcaraz, clamoroso ko in Laver Cup. Il Team World rimonta e comanda 9-3© EPA

Il Team World rimonta e comanda 9-3 sul Team Europe nella seconda giornata della Laver Cup 2025, di scena al Chase Center di San Francisco, in California. Dopo il 3-1 della prima giornata, quattro vittorie su quattro in vista della terza e ultima giornata del torneo che vede affrontarsi una selezione composta da giocatori europei e un'altra composta da giocatori provenienti dal resto del mondo. Il Team World è riuscito a ribaltare la situazione di svantaggio contro il Team Europe e ora è clamorosamente avanti 9-3 alla vigilia della giornata decisiva. Tra i diversi colpi di scena quello più importante è il ko rimediato da Carlos Alcaraz in due set contro il padrone di casa Taylor Fritz in appena un’ora e 11 minuti di gioco: 6-3 6-2 il risultato a favore dello statunitense. Una sconfitta pesante per Alcaraz: la prima in stagione dopo Wimbledon e la prima "ufficiale" da quando si è ripreso il primo posto nella classifica Atp.

Anche Zverev e Rune ko

Sorprendenti, poi, anche i successi dell'australiano Alex De Minaur (6-1 6-4 al tedesco Alexander Zverev) e dell'argentino Francisco Cerundolo, capace di battere in due set il danese Holger Rune con il risultato di 6-3 7-6. Infine la coppia formata da De Minaur e Michelsen nel doppio in chiusura di programma ha battuto in due set Ruud/Rune per 6-3 6-4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA