BJK Cup, Italia da impazzire! Paolini e Cocciaretto schiantano gli Usa, secondo trionfo consecutivo

Parte bene e finisce meglio l'Italia nella finale della Billie Jean King Cup - la Coppa Davis femminile - contro gli Usa. Elisabetta Cocciaretto ha battuto nel primo singolare Emma Navarro con un doppio 6-4 6-4 che ha condotto l'Italia sull'iniziale 1-0. A portare l'Italia ad uno storico successo ci ha pensato poi Jasmine Paolini, che ha affrontato Jessica Pegula, numero 7 del ranking WTA, nel secondo singolare della giornata. 'Jas' ha portato il match a casa in due set, al termine di un'ora e venticinque di partita, terminata col punteggio di 6-4, 6-2, ottenendo la prima vittoria in sei sfide disputate contro la tennista statunitense. Le due azzurre, sotto la conduzione tecnica di Tathiana Garbin, bissano la vittoria dello scorso anno, dove le azzurre hanno conquistato il titolo ai danni della Slovacchia. Per la nazionale italiana si tratta, dunque, del sesto titolo conquistato nel più importante torneo tennistico per nazionali femminili, il secondo consecutivo dopo la vittoriosa finale di Malaga dello scorso anno.
"Partita incredibile, dovevo essere aggressiva": parla Cocciaretto
"Sapevo che lei era forte e io ho cercato di giocare al meglio. Ci sono riuscita, vincendo una grande partita".Queste le parole di Elisabetta Cocciaretto, ai microfoni di SuperTennis, dopo la vittoria ottenuta contro Emma Navarro - numero 18 del ranking WTA - nel primo singolare della finale di BJK Cup fra le azzurre e gli Stati Uniti. "Dovevo essere aggressiva. Lei è una giocatrice più fisica di me, dovevo stare vicina alla linea di fondo e la chiave oggi è stata questa, riuscire a gestire bene i punti importanti e sono davvero felice. Devo ringraziare la mia capitana, il mio coach Fausto Scolari e tutto il resto della squadra", ha aggiunto la marchigiana. "E' stato un match incredibile, sapevo di dover giocare il mio miglior tennis contro Emma: la stimo tantissimo. Sono contenta di come sono entrata in campo e della rivincita che mi sono presa dopo la semifinale in cui ero entrata in campo un po' spenta. Sono riuscita a liberarmi, a giocare il mio tennis e di lottare su ogni punto. Credo che giocare la finale di una coppa del mondo sia l'emozione più bella che un atleta possa provare", ha spiegato poi Cocciaretto.
Paolini, vittoria entusiasmante. E la Errani sul ritiro...
"Non so cosa dire, è fantastico. Grazie a tutti, alla nostra capitana, alla gente e ai tifosi italiani che sono qui. Per noi è stata una settimana straordinaria. Giocare questa competizione è fantastica. Gli Stati Uniti sono molto forti, ma noi siamo stati molto bravi. Non è stato facile, non so se è più speciale dello scorso anno ma sicuramente è diverso". Queste le parole della Paolini rilasciate ai microfoni di Sky Sport, protagonista nel match contro la numero 7 del ranking WTA, Jessica Pegula, dalla quale l'azzurra è uscita vincitrice, consegnando la seconda Billie Jean King Cup consecutiva alla nazionale italiana. "E' incredibile. Oggi era un match veramente duro. Essere riuscite a vincere 2-0 è bellissimo. Avere di nuovo questa Coppa fra le mani è stupendo. Il team ha lavorato alla grande in questa settimana e durante tutto l'anno". Così, ai microfoni di SuperTennis, dopo il successo dell'Italia in Billie Jean King Cup, la numero uno azzurra Jasmine Paolini. A farle eco Sara Errani, al quinto trionfo in BJK Cup della carriera. "Sto pensando di smettere. Ma come faccio se continuiamo a vincere? Ci divertiamo troppo insieme. Stiamo bene e il gruppo è stupendo e ha fatto la differenza", ha detto la "veterana" azzurra.
"Vittoria di squadra, tutte sempre presenti": Garbini sul match
"Queste ragazze stanno scrivendo la storia. Quando giocano con questa maglia della Nazionale trovano sempre energie incredibili. Sono orgogliosa della squadra. Oggi c'è stato un livello di tennis altissimo. Sono contenta perché Cocciaretto ha espresso un grande gioco e ha avuto una grande presenza in campo. A ruota Paolini si è confermata. Ma la vittoria è di squadra. Tutte sempre presenti, disponibili e pronte a fare il massimo per i colori azzurri". Così il capitano del team azzurro di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, dopo il trionfo odierno.
