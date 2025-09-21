BJK Cup, Italia da impazzire! Paolini e Cocciaretto schiantano gli Usa, secondo trionfo consecutivo

Parte bene e finisce meglio l'Italia nella finale della Billie Jean King Cup - la Coppa Davis femminile - contro gli Usa. Elisabetta Cocciaretto ha battuto nel primo singolare Emma Navarro con un doppio 6-4 6-4 che ha condotto l'Italia sull'iniziale 1-0. A portare l'Italia ad uno storico successo ci ha pensato poi Jasmine Paolini , che ha affrontato Jessica Pegula , numero 7 del ranking WTA, nel secondo singolare della giornata. 'Jas' ha portato il match a casa in due set, al termine di un'ora e venticinque di partita, terminata col punteggio di 6-4, 6-2, ottenendo la prima vittoria in sei sfide disputate contro la tennista statunitense. Le due azzurre, sotto la conduzione tecnica di Tathiana Garbin, bissano la vittoria dello scorso anno, dove le azzurre hanno conquistato il titolo ai danni della Slovacchia. Per la nazionale italiana si tratta, dunque, del sesto titolo conquistato nel più importante torneo tennistico per nazionali femminili, il secondo consecutivo dopo la vittoriosa finale di Malaga dello scorso anno.

"Partita incredibile, dovevo essere aggressiva": parla Cocciaretto

"Sapevo che lei era forte e io ho cercato di giocare al meglio. Ci sono riuscita, vincendo una grande partita".Queste le parole di Elisabetta Cocciaretto, ai microfoni di SuperTennis, dopo la vittoria ottenuta contro Emma Navarro - numero 18 del ranking WTA - nel primo singolare della finale di BJK Cup fra le azzurre e gli Stati Uniti. "Dovevo essere aggressiva. Lei è una giocatrice più fisica di me, dovevo stare vicina alla linea di fondo e la chiave oggi è stata questa, riuscire a gestire bene i punti importanti e sono davvero felice. Devo ringraziare la mia capitana, il mio coach Fausto Scolari e tutto il resto della squadra", ha aggiunto la marchigiana. "E' stato un match incredibile, sapevo di dover giocare il mio miglior tennis contro Emma: la stimo tantissimo. Sono contenta di come sono entrata in campo e della rivincita che mi sono presa dopo la semifinale in cui ero entrata in campo un po' spenta. Sono riuscita a liberarmi, a giocare il mio tennis e di lottare su ogni punto. Credo che giocare la finale di una coppa del mondo sia l'emozione più bella che un atleta possa provare", ha spiegato poi Cocciaretto.

