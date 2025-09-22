Alcaraz non basta, la Laver Cup va al Team World: decisivo Fritz

Il Team World si aggiudica l'ottava edizione della Laver Cup , che quest'anno si è svolta al Chase Center di San Francisco. La squadra capitanata da Andre Agassi ha mantenuto il vantaggio sul Team Europe, che si è manifestato soprattutto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre, con 4 successi su 4 che hanno ribaltato l'1-3 iniziale. Decisivo Taylor Fritz , che ha sconfitto Alexander Zverev nell'ultimo match, disputato questa notte. Lo statunitense si è imposto per 6-3 7-6 e ha dato il via alla festa per il Resto del Mondo, che ha vinto tre delle ultime quattro edizioni: il bilancio ora è di 5 a 3 per il Team Europe.

Fritz Mvp della Laver Cup

L'uomo della provvidenza per il Team World è stato proprio Fritz, che sabato ha compiuto la vera impresa battendo Carlos Alcaraz 6-3 6-2. Un sabato che è risultato fatale per il Team Europe di Yannick Noah: in vantaggio 3-1 dopo i risultati del venerdì, ha perso 4 partite consecutive, dando un cospicuo vantaggio alla squadra di Agassi. Poiché il secondo giorno si assegnano 2 punti per ogni vittoria, il team di Noah si è ritrovato sotto 9-3. Alcaraz ha provato a rifarsi negli incontri di domenica, che valgono 3 punti. Lo spagnolo prima ha vinto il match di doppio assieme a Casper Ruud, poi ha battuto Francisco Cerundolo con un netto 6-2 6-1. A ristabilire le gerarchie ci hanno pensato prima Alex de Minaur, che si è imposto 6-3 6-4 su Jakub Mensik, e poi Fritz, ormai una vera e propria bestia nera per Zverev: negli ultimi 6 confronti diretti ha sempre prevalso l'americano. Il risultato finale è 15-9 per il Resto del Mondo.