Alcaraz non basta, la Laver Cup va al Team World: decisivo Fritz

Il Team Europe si arrende nonostante il doppio successo dello spagnolo l'ultimo giorno. Primo trionfo per capitan Agassi
Il Team World si aggiudica l'ottava edizione della Laver Cup, che quest'anno si è svolta al Chase Center di San Francisco. La squadra capitanata da Andre Agassi ha mantenuto il vantaggio sul Team Europe, che si è manifestato soprattutto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre, con 4 successi su 4 che hanno ribaltato l'1-3 iniziale. Decisivo Taylor Fritz, che ha sconfitto Alexander Zverev nell'ultimo match, disputato questa notte. Lo statunitense si è imposto per 6-3 7-6 e ha dato il via alla festa per il Resto del Mondo, che ha vinto tre delle ultime quattro edizioni: il bilancio ora è di 5 a 3 per il Team Europe.

Fritz Mvp della Laver Cup

L'uomo della provvidenza per il Team World è stato proprio Fritz, che sabato ha compiuto la vera impresa battendo Carlos Alcaraz 6-3 6-2. Un sabato che è risultato fatale per il Team Europe di Yannick Noah: in vantaggio 3-1 dopo i risultati del venerdì, ha perso 4 partite consecutive, dando un cospicuo vantaggio alla squadra di Agassi. Poiché il secondo giorno si assegnano 2 punti per ogni vittoria, il team di Noah si è ritrovato sotto 9-3. Alcaraz ha provato a rifarsi negli incontri di domenica, che valgono 3 punti. Lo spagnolo prima ha vinto il match di doppio assieme a Casper Ruud, poi ha battuto Francisco Cerundolo con un netto 6-2 6-1. A ristabilire le gerarchie ci hanno pensato prima Alex de Minaur, che si è imposto 6-3 6-4 su Jakub Mensik, e poi Fritz, ormai una vera e propria bestia nera per Zverev: negli ultimi 6 confronti diretti ha sempre prevalso l'americano. Il risultato finale è 15-9 per il Resto del Mondo.

Laver Cup: tutti gli incontri dell'edizione 2025

Venerdì 19 settembre

Casper Ruud (Europe) - Reilly Opelka (World): 6-4 7-6
Jakub Mensik (Europe) - Alex Michelsen (World): 6-1 6-7 10-8
Joao Fonseca (World) - Flavio Cobolli (Europe): 6-4 6-3
Carlos Alcaraz e Jakub Mensik (Europe) - Taylor Fritz e Alex Michelsen (World): 7-6 6-4

Sabato 20 settembre

Alex de Minaur (World) - Alexander Zverev (Europe): 6-1 6-4
Francisco Cerundolo (World) - Holger Rune (Europe): 6-3 7-6
Taylor Fritz (World) - Carlos Alcaraz (Europe): 6-3 6-2
Alex de Minaur e Alex Michelsen (World) - Holger Rune e Casper Ruud (Europe): 6-3 6-4

Domenica 21 settembre

Carlos Alcaraz e Casper Ruud (Europe) - Alex Michelsen e Reilly Opelka (World): 7-6 6-1
Alex de Minaur (World) - Jakub mensik (Europe): 6-3 6-4
Carlos Alcaraz (Europe) - Francisco Cerundolo (World): 6-2 6-1
Taylor Fritz (World) - Alexander Zverev (Europe): 6-3 7-6.

