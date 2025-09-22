Alcaraz e Berrettini a Tokyo, chi affrontano all'esordio. C'è anche Darderi

Dal 24 al 30 settembre è in programma l'Atp 500 di Tokyo, che quest'anno vede impegnato il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. È stato sorteggiato il tabellone principale, che vedrà lo spagnolo esordire contro l'argentino Sebastian Baez, n.41, con cui ha vinto entrambi i precedenti: nel 2021 alle Next Gen Atp Finals e nel 2022 agli Us Open. La testa di serie n.2 sarà Taylor Fritz, fresco di vittoria della Laver Cup ai danni del Team Europe di Alcaraz. Lo statunitense avrà un primo turno insidioso che lo vedrà opposto al canadese Gabriel Diallo, contro cui ha vinto i due precedenti a Wimbledon e Toronto, entrambi quest'anno. Assente il campione in carica Arthur Fils, alle prese con problemi fisici.