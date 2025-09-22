Alcaraz e Berrettini a Tokyo, chi affrontano all'esordio. C'è anche Darderi

Dal 24 al 30 settembre è in programma l'Atp 500 di Tokyo, che quest'anno vede impegnato il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. È stato sorteggiato il tabellone principale, che vedrà lo spagnolo esordire contro l'argentino Sebastian Baez, n.41, con cui ha vinto entrambi i precedenti: nel 2021 alle Next Gen Atp Finals e nel 2022 agli Us Open. La testa di serie n.2 sarà Taylor Fritz, fresco di vittoria della Laver Cup ai danni del Team Europe di Alcaraz. Lo statunitense avrà un primo turno insidioso che lo vedrà opposto al canadese Gabriel Diallo, contro cui ha vinto i due precedenti a Wimbledon e Toronto, entrambi quest'anno. Assente il campione in carica Arthur Fils, alle prese con problemi fisici.
Il percorso degli italiani
Sono due gli italiani presenti nel main draw di Tokyo. Matteo Berrettini, reduce dalla deludente sconfitta al primo turno ad Hangzhou, è stato inserito nella parte alta e sfiderà lo spagnolo Jaume Munar, n.37 Atp. L'unico scontro diretto tra i due risale agli ottavi dell'Atp 250 di Marrakech nel 2024, vinto in 3 set da Berrettini. Ipotetico secondo turno contro Casper Ruud. Si trova invece nella parte bassa del tabellone Luciano Darderi, che se la vedrà con la wildcard di casa Yoshihito Nishioka: non ci sono precedenti tra i due. In caso di successo, l'italo-argentino potrebbe affrontare Ugo Humbert. Altri due azzurri accederanno al tabellone principale se supereranno il turno finale di qualificazioni. Uno è Mattia Bellucci, che dopo aver battuto in tre set il giapponese Yasutaka Uchiyama affronterà alle 4 di questa notte lo statunitense Ethan Quinn. Matteo Arnaldi, reduce dal successo in tre set nel derby con Luca Nardi, giocherà a seguire contro l'ungherese Marton Fucsovics.
I quarti di finale ipotetici
Alcaraz (1) - Tiafoe (8)
Ruud (4) - Shapovalov (7)
Humbert (6) - Rune (3)
Machac (5) - Fritz (2).