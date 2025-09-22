Musetti, è finale a Chengdu! Shevchenko ko in due set, ecco chi affronta ora

Lorenzo Musetti è in finale al torneo ATP 250 di Chengdu : il tennista carrarino ha liquidato in due set, nel giro di un'ora, Alexander Shechenko col punteggio di 6-3 6-1. L'azzurro se la vedrà nell'ultimo atto contro il cileno Tabilo che nell'altra semifinale ha eliminato, sempre in due set, lo statunitense Nakashima col punteggio di 6-4 7-6. Impeccabile il cammino fin qui di Musetti che ha eliminato in ordine Prizmic, Basilashvili e per ultimo il tennista kazako in semifinale.

Musetti-Shevchenko, la cronaca

Partita senza difficoltà per Musetti che ha controllato il gioco fin da subito. Primo set equilibrato fino al break dell'azzurro arrivato al sesto game e che ha permesso a Musetti di portarsi sul 4-2. Nel secondo set, il carrarino non ha concesso praticamente nulla, con Shevchenko che è riuscito a portarsi a casa un solo game a servizio. Musetti ha chiuso l'incontro con tre ace e un solo doppio fallo.

Le parole di Musetti

"Sicuramente quello odierno è stato il miglior match che ho giocato in questo torneo. Mi è piaciuta la mia attitudine mentale: ho affrontato bene sia la sfida di oggi che quelle precedenti di questa settimana". Lo ha detto Lorenzo Musetti dopo la vittoria nella semifinale del Chengdu Open. Il tennista azzurro ha poi concluso: "Sono venuto qui con l'obiettivo di vincere. Lo scorso anno ho perso in finale. Domani proverò a conquistare il titolo. Ma Tabilo è un rivale duro".