Musetti-Tabilo: diretta Chengdu. La finale in tempo reale

Benvenuti alla diretta del match fra Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo , che sul cemento del Sichuan International Tennis Center di Chengdu si contendono il 250 cinese. Il n. 9 al mondo è reduce dal successo in 2 set su Aleksandr Shevchenko , mentre l'ex n.19 Atp (oggi n. 84) ha superato in semifinale Brandon Nakashima . In palio per l'azzurro, il primo titolo di una stagione dai due volti, nonché il terzo trofeo in carriera e altri punti pesanti per la corsa alle Finals di Torino.

14:40

Inizia il terzo set

Riprende la finale tra Musetti e Tabilo: al via il terzo e decisivo parziale.

14:38

Rimonta riuscita: 6-2. Si va al terzo set!

Musetti domina il secondo parziale della finale di Chengdu e trascina il match al terzo e decisivo set: 6-2.

14:33

Reazione immediata di Musetti che tiene il servizio: 5-2

Gran game dell'azzurro che tiene a zero il turno di battuta. Tabilo serve ora per rimanere nel set.

14:31

Tabilo difende il servizio

Grande scambio che vale l'ovazione del pubblico. Sul 30-0, Tabilo gioca un gran punto di controbalzo. Poi, la prima vincente per il 2-4.

14:25

Musetti riprende la fuga: 4-1

L'azzurro non molla e con una dorsale si porta sul 40-0. Poi, la risposta aggressiva di Tabilo che rientra nel gioco. Il n.9 risolve allora il game con un gran dritto.

14:23

Game interminabile. Tabilo tiene la battuta e rientra nel set

Musetti va profondo, ma Tabilo rialza la testa e con 2 ace si porta sul 40-30. Poi, la palla velenosa dell'azzurro che il cileno non riesce a respingere oltre la rete. Ai vantaggi, dopo una lotta interminabile e 7 parità che fanno del game il più della finale, Tabilo rientra nel set (con anche la complicità di 5 ace messi a segno).

14:09

Musetti consolida il break: 3-0!

Altra bella soluzione di Musetti che si porta avanti per 30-0 con un'intelligente palla corta respinta fuori da Tabilo. Il cileno rientra allora nel gioco con un serve and volley vincente. L'azzurro paga la fretta e sbaglia un colpo all'indietro. Sul 40-30, grande scambio al volo che Musetti non riesce però a finalizzare. Ai vantaggi la spunta il n.9.

14:05

Break Musetti! 2-0

Grandi risposte di Musetti che guadagna due palle break mettendo a segno la seconda. L'azzurro ha cambiato marcia.

14:01

Inizia la rimonta di Musetti: 1-0

Comincia la rimonta dell'azzurro che gestisce bene tutti i punti e si aggiudica il primo gioco a 15.

13:56

Al via il secondo set

Riprende l'incontro: Musetti al servizio.

13:55

A Tabilo il primo set. Per Musetti si fa dura: 3-6

Grandissimo e strettissimo passante di rovescio di Musetti che guadagna il primo 15. Tabilo allora controlla e risponde con uno smash. Poi rallenta lo scambio e piazza il 30-15. Su un dritto fuori giri, il cileno guadagna il primo set point, ma l'azzurro spinge e trascina il gioco ai vantaggi. Ad avere la meglio è però Tabilo che chiude il primo parziale per 6-3.

13:49

Break Tabilo: 3-5

Risposte profonde di Tabilo, che sul 30-30 torna avanti grazie allo slice imperfetto di Musetti. Poi, il primo break del match. Il cileno serve per il set.

13:43

Gran game di Tabilo: 3-4

Tabilo alza la difesa e da bravo doppista trova un vincente sul 30-0. Poi Musetti risponde sulla prima del cileno, che con un grande lob a pochi centimetri dalla rete la mette dentro per il 40-15. Infine, la prima vincente che vale la difesa del servizio.

13:41

Musetti tiene il servizio a zero: 3-3

Bene l'azzurro che tiene a zero la battuta con un ace finale.

13:35

Si lotta a Chengdu: Tabilo tiene la battuta ai vantaggi

Bella volée di Tabilo che vale il primo 15. Poi Musetti ribalta lo svantaggio con un rovescio lungolinea, salvo poi andare lungo sul rovescio. Il game si trascina allora ai vantaggi, dove il cileno smista bene le palle in campo, annulla una palla break e difende la battuta.

13:27

Game complicato ma Musetti difende il servizio: 2-2

Eccolo il primo ace di Musetti, il ventesimo nel torneo. L'azzurro sale sul 30-15, ma Tabilo finalizza un grande scambio con un dritto all'altezza dei fianchi. Poi, una leggerezza del cileno favorisce il n.9 Atp, che sul 40-30 va però lungo col dritto. Ai vantaggi, Musetti difende la battuta.

13:19

Tabilo difende la battuta: 1-2

Bene l'azzurro sulla risposta, ma il cileno diversifica il servizio e ai vantaggi difende il turno di battuta con un altro ace.

13:15

Reazione Musetti: 1-1

Musetti amministra il primo lungo scambio del match e guadagna il suo primo 15. Poi, il dritto e la prima vincente che valgono il 40-0. L'azzurro apre il campo ma il cileno indovina la risposta. Il n.9 difende allora il servizio scendendo a rete dopo una brutta smorzata dell'avversario.

13:11

Tabilo da paura sul servizio: 0-1

Il cileno apre le danze con una prima vincente, poi il colpo al centro, l'ace n. 39 del torneo e un'altra prima vincente che vale il primo gioco della finale.

13:09

Al via il primo set!

È cominciata la finale del 250 di Chengdu.

13:07

Sorteggio effettuato: Tabilo al servizio

Il cileno ha vinto il sorteggio e scelto di servire.

13:06

Via al riscaldamento

Musetti e Tabilo si riscaldano in campo. Manca poco all'inizio del match.

13:05

L'albo d'oro di Atp Chengdu

Questi i vincitori del 250 cinese:

2024 - Juncheng Shang

2023 - Alexander Zverev

2019 - Pablo Carreno Busta

2018 - Bernard Tomic

2017 - Denis Istomin

2016 - Karen Khachanov

13:03

Giocatori in campo

A breve l'inizio della finale fra Musetti e Tabilo.

13:00

Tabilo: best ranking e titoli Atp

Numero 19 al mondo nel luglio 2024, Tabilo vanta in bacheca 2 titoli Atp: sono questi i 250 di Auckland, conquistato nel 2024 contro Taro Daniel (6-2, 7-5) e di Santa Ponsa, dove lo stesso anno si impose su Sebastian Ofner (6-3, 6-4). In caso di trionfo, il cileno risalirebbe fino alla 72ª posizione.

12:50

Musetti da record a Chengdu

Il successo su Shevchenko è valso il primato di 8 match vinti sul cemento di Chengdu. Musetti è inoltre il primo tennista nella storia del torneo a raggiungere la finale per 2 anni consecutivi.

12:40

I trionfi italiani del 2025

Dopo i trionfi Sinner, Darderi e Cobolli, Musetti si candida a diventare il quarto campione italiano nel 2025.

Sinner: Australian Open, Wimbledon.

Darderi: 250 Marrakech, 250 Bastad, 250 Umago.

Cobolli: 250 Bucarest, 500 Amburgo.

12:35

Le finali perse

Queste invece tutte le finali perse da Musetti, che all'ultimo atto di Chengdu si è già arreso nel 2024 contro Shang Juncheng:

Queen's 2024 (erba) Tommy Paul : punteggio 1-6, 6(8)-7.

: punteggio 1-6, 6(8)-7. Umago 2024 (terra rossa) Francisco Cerundolo : punteggio 6-2, 4-6, 6(5)-7.

: punteggio 6-2, 4-6, 6(5)-7. Chengdu 2024 (cemento) Shang Juncheng : punteggio 6(4)-7, 1-6.

: punteggio 6(4)-7, 1-6. Monte Carlo 2025 (terra rossa) Carlos Alcaraz: punteggio 6-3, 1-6, 0-6.

12:25

La bacheca di Musetti

In Cina, Musetti punta inoltre al terzo titolo in carriera dopo i trionfi sul rosso di Amburgo contro Alcaraz (6-4, 6(6)-7, 6-4) nel 2022 e sul cemento di Napoli contro il connazionale Matteo Berrettini (7-6(5), 6-2) nello stesso anno.

12:20

Sinner-Cilic e tutti gli altri incroci di Pechino

Sarà Marin Cilic il primo avversario di Jannik Sinner a Pechino. Il numero 2 al mondo, reduce dal ko in finale allo US Open, è stato sorteggiato contro l'ex numero 3 Atp (e campione al Flushing Meadows nel 2014) nell'incontro valido per l'esordio al 500 cinese, dove il 4 volte campione Slam punterà raggiungere l'ultimo atto del torneo per il secondo anno consecutivo dopo la resa contro Carlos Alcaraz (6-7, 6-4, 7-6). Nello stesso lato del tabellone anche Karen Khachanov, possibile avversario ai quarti, Alex de Minaur e Jakub Mensik, che potrebbero contendergli la semifinale. Gli altri azzurri in gara Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego esordiranno invece contro rispettivamente Andrey Rublev e Alexander Zverev.

12:15

Atp 500 Pechino: il sorteggio di Musetti

Martedì 23 si sono tenuti i sorteggi del 500 di Pechino, in programma dal 25 settembre all’1 ottobre (qui tutti gli incroci degli italiani). Il numero 9 al mondo debutterà contro Giovanni Mpetshi Perricard, già affrontato e sconfitto allo Us Open. Al secondo turno potrebbe affrontare Aleksandr Bublik, con cui è inoltre iscritto nel tabellone del doppio. Un possibile avversario ai quarti potrebbe invece essere Andrey Rublev.

12.10

Atp Finals: la race aggiornata

Questa la graduatoria aggiornata delle qualificazioni alle Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre 2025 alla Inalpi Arena:

Carlos Alcaraz : 10540

: 10540 Jannik Sinner : 7950

: 7950 Novak Djokovic : 4180

: 4180 Alexander Zverev : 4180

: 4180 Ben Shelton : 3710

: 3710 Taylor Fritz : 3465

: 3465 Lorenzo Musetti : 3235

: 3235 Alex de Minaur: 3145

12.05

Le Finals nel mirino di Musetti

Per Musetti, in palio a Chengdu c'è anche la possibilità di fare un significativo passo avanti nella corsa alle Finals. La graduatoria della Race verso Torino, riporta infatti i 65 punti derivati dal successo su Shevchenko in semifinale e che si sommano a quelli raccolti nei due impegni precedenti contro Prizmic e Basilashvili per un totale di 165 punti che in caso di trionfo su Tabilo varrebbero 3320 punti totali contro i 3465 di Taylor Fritz, attualmente in 6ª posizione.

12:00

Musetti-Tabilo: i precedenti

Nessun precedente fra i due contendenti al titolo: Musetti e Tabilo si affrontano per prima volta in carriera. In Cina, l'azzurro si è fatto strada superando Dino Prizmic per 7-5, 3-6, 6-2 e Nikoloz Basilashvili (ritrovato dopo il ko al primo turno di Wimbledon) con un doppio 6-3. Infine Shevchenko, sconfitto con lo score 6-3, 6-1. Questo invece il cammino del cileno, che ha Chengdu ha avuto la meglio sull'altro azzurro in gara Luciano Darderi: Lloyd Harris (7-6, 6-7, 7-6), Jordan Thompson (6-4, 6-3), Darderi (6-4, 6-3), Christopher O'Connell (6-4, 7-6, 6-2), Nakashima (6-4, 7-6) .

Sichuan International Tennis Center, Chengdu, Cina