Sinner a Pechino, chi sfida: il tabellone completo di tutti gli azzurri

Sarà Marin Cilic il primo avversario di Jannik Sinner a Pechino. Il numero 2 al mondo, reduce dal ko in finale allo US Open, è stato sorteggiato contro l'ex numero 3 Atp (e campione al Flushing Meadows nel 2014) nell'incontro valido per l'esordio al 500 cinese, dove il 4 volte campione Slam punterà raggiungere l'ultimo atto del torneo per il secondo anno consecutivo dopo la resa contro Carlos Alcaraz (6-7, 6-4, 7-6). Sinner ritrova dunque il croato, oggi al 97º posto del ranking, per la seconda volta in carriera. L'unico precedente rimanda al match di Coppa Davis nel 2021, quando l'altoatesino - che a Pechino sarà affiancato dal nuovo fisioterapista - si impose per 3-6, 7-6(4), 6-3. Nello stesso lato del tabellone di Sinner anche Karen Khachanov, possibile avversario ai quarti di finale, Alex de Minaur e Jakub Mensik, che potrebbero invece contendergli la semifinale. I cancelli dell'Atp 500 di Pechino, che mette inoltre in palio punti pesantissimi per la corsa alle Finals di Torino, apriranno il 25 settembre, con finale in programma l'1 ottobre.
Musetti pesca Mpetshi Perricard: Cobolli-Rublev, Sonego-Zverev
Quanto agli altri azzurri in gara, Lorenzo Musetti ritroverà Giovanni Mpetshi Perricard, già sconfitto a New York. Il numero 9 al mondo - che martedì 23 contenderà ad Alejandro Tabilo la finale del 250 di Chengdu - potrebbe incrociare al secondo turno Aleksandr Bublik, con cui è inoltre iscritto nel tabellone del doppio. Possibile avversario ai quarti potrebbe invece essere Andrey Rublev, che all'esordio affronterà Flavio Cobolli. L'urna di Pechino ha invece chiamato Lorenzo Sonego a contendere il primo turno al numero 3 Atp Alexander Zverev. Quanto al doppio, il tandem azzurro Simone Bolelli-Andrea Vavassori, testa di serie numero 4 anch'essa a caccia del pass per le Finals, esordirà contro la coppia formata dal francese Benjamin Bonzi e dall'olandese Tallon Griekspoor. Al secondo turno, possibile incrocio con Musetti-Bublik, che a loro volta debutteranno contro Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Attesa nel doppio anche l'altra coppia tricolore Cobolli-Sonego.