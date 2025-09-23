Sinner a Pechino, chi sfida: il tabellone completo di tutti gli azzurri

Sarà Marin Cilic il primo avversario di Jannik Sinner a Pechino. Il numero 2 al mondo, reduce dal ko in finale allo US Open, è stato sorteggiato contro l'ex numero 3 Atp (e campione al Flushing Meadows nel 2014) nell'incontro valido per l'esordio al 500 cinese, dove il 4 volte campione Slam punterà raggiungere l'ultimo atto del torneo per il secondo anno consecutivo dopo la resa contro Carlos Alcaraz (6-7, 6-4, 7-6). Sinner ritrova dunque il croato, oggi al 97º posto del ranking, per la seconda volta in carriera. L'unico precedente rimanda al match di Coppa Davis nel 2021, quando l'altoatesino - che a Pechino sarà affiancato dal nuovo fisioterapista - si impose per 3-6, 7-6(4), 6-3. Nello stesso lato del tabellone di Sinner anche Karen Khachanov, possibile avversario ai quarti di finale, Alex de Minaur e Jakub Mensik, che potrebbero invece contendergli la semifinale. I cancelli dell'Atp 500 di Pechino, che mette inoltre in palio punti pesantissimi per la corsa alle Finals di Torino, apriranno il 25 settembre, con finale in programma l'1 ottobre.