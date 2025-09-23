Sinner-Alcaraz, sempre la solita finale. A Federer non va giù: "Li favoriscono"

Nessuno al momento è in grado di inserirsi nel dualismo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che sta caratterizzando il tennis mondiale, ma che potrebbe al tempo stesso essere contenuto. Infatti, al netto della superiorità dei primi due rispetto agli altri giocatori, secondo la leggenda Roger Federer in giro per il mondo ci sono alcuni tornei deliberatamente creati con condizioni più lente del cemento allo scopo di aumentare le possibilità di una finale tra lo spagnolo e l'italiano . Il 20 volte vincitore slam, intervenuto durante la Laver Cup a San Francisco al podcast Served dell'ex tennista statunitense Andy Roddick , ha aperto un dibattito sulla rivalità tra Jannik e Carlos: "Cambiando la velocità dei campi e delle palline, i direttori dei tornei hanno reso ogni settimana praticamente identica. Si sono accorti che la rivalità fra Sinner e Alcaraz funziona benissimo e non hanno interesse a metterli in difficoltà".

La superficie più veloce può essere una soluzione

Secondo Federer i campi più lenti provocano uno "svantaggio per il giocatore più debole, perché è costretto a tirare tante volte colpi straordinari per giocarsela con Sinner o Alcaraz. Con una superficie veloce invece, per vincere un punto basterebbero un paio di colpi ben assestati: meno potenza e più tempismo. Magari le sorprese sarebbero più probabili". Lo svizzero ha rivelato che ai suoi tempi "solo 12 tornei contavano davvero, quindi tutti giocavano sulla superficie che preferivano, a volte neanche si incontravano: quelli erano i match più belli, l'attaccante contro il contrattaccante. Ora, invece, tutti giocano in maniera simile, e questo succede perché i direttori dei tornei, con la velocità delle palline e dei campi, hanno fatto sì che ogni settimana fosse praticamente uguale all'altra. Vorrei vedere Alcaraz o Sinner sul velocissimo e poi giocare lo stesso match sul super lento, e vedere come va".

La spiegazione del Times

Il Times, partendo dell'analisi dell'ex numero uno del tennis mondiale, ha spiegato che i campi sono stati "progressivamente rallentati a metà degli anni 2000 per ridurre il predominio del servizio e consentire scambi da fondocampo più coinvolgenti". Federer invece pensa che "non abbiamo bisogno solo di campi più veloci, ma vorremmo anche vedere Alcaraz o Sinner giocare su campi velocissimi e poi giocare la stessa partita su campi super lenti e cambiare, cambiare di più. Ora tutti giocano in modo simile. Succede perché i direttori dei tornei lo hanno permesso con la velocità della palla e la velocità del campo: ogni settimana è praticamente la stessa. Ecco perché si può passare dal Roland Garros a Wimbledon e agli US Open giocando allo stesso modo".