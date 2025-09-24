Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: batte Munar in due set e torna a vincere dopo oltre 4 mesi!

TOKYO (Giappone) - Buona la seconda per Matteo Berrettini! Il tennista azzurro, dopo il ko all'esordio al torneo di Chengdu, si riscatta in Giappone vincendo al debutto nel torneo Atp 500 di Tokyo. Matteo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-2 in 96 minuti contro lo spagnolo Jaume Munar (numero 40 al mondo) vincendo la prima partita dagli Internazionali d'Italia. Inizio frizzante da parte del romano che si procura, ma non converte, 3 palle break nei primi due turni di battuta di Munar: la svolta del 1° set arriva al 5° gioco con il break (3-2) e la sudata conferma (salvando 3 palle break!) per salire 4-2 e non girarsi più. Nel 2° set non c'è stata storia con Matteo che è scappato sul 5-1. Solida prestazione soprattutto al servizio per Berrettini con 9 ace, nessun doppio fallo, 58% di prime in campo realizzando il 79% dei punti, il tutto salvando tutte e 8 le palle break concesse. Agli ottavi Matteo attende il vincente del match tra Casper Ruud e la wild card giapponese Shintaro Mochizuki.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Tennis