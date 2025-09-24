Tuttosport.com

Bronzetti subito fuori a Pechino: sarà Rakhimova a sfidare Coco Gauff  

La tennista azzurra si arrende in due set alla russa con il punteggio di 6-4 6-1
1 min
Bronzetti subito fuori a Pechino: sarà Rakhimova a sfidare Coco Gauff  © Getty Images

PECHINO (CINA) - Esordio amaro per Lucia Bronzetti nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500). Sul Moon Court (il Campo della Luna), nella prima mattinata italiana, la 26enne riminese di Villa Verucchio, numero 73 WTA (reduce dalle BJK Cup di Shenzhen dove non era scesa in campo perché non in perfette condizioni), è stata sconfitta in due set con il punteggio gi 6-4 6-1, in un’ora e 19 minuti di partita, da Kamilla Rakhimova (89), incassando la quarta sconfitta consecutiva sul tour. Sarà dunque la russa l’avversaria d’esordio per la statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking e seconda favorita del seeding.

