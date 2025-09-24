Alcaraz e la frase su Sinner: "È la stessa cosa che ho fatto io quando ho perso con lui. Mi aspetto..."

"È la mia stagione migliore fin qui". Così Carlos Alcaraz in conferenza stampa a Tokyo, alla vigilia del match contro Sebastian Baez valido per il primo turno dell'Atp 500 . Lo spagnolo arriva a questo torneo molto soddisfatto del suo 2025, in cui ha vinto due slam, tre Masters 1000 e due 500, con un bilancio di 61 partite vinte e solamente 6 perse: "Ho raggiunto tantissimi traguardi importanti. Ho giocato un tennis fantastico, ho giocato partite fantastiche. Credo di essere cresciuto molto come giocatore in campo. Certo, potrebbe andare meglio, ma non posso lamentarmi della stagione che sto facendo finora", ha dichiarato.

I "fab 4" nel mirino

Alcaraz punta subito al successo in questo torneo che i "fab 4" (Federer, Nadal, Djokovic, Murray) hanno vinto una volta ciascuno. Il 22enne si è espresso così a riguardo: "Conosco i giocatori che hanno già giocato questo torneo e altri che lo hanno già vinto. Alla fine della settimana, voglio solo mettere il mio nome accanto a quello dei campioni del passato. Sarebbe un onore essere accanto a quei nomi". È la prima volta che lo spagnolo è in tabellone a Tokyo. Negli ultimi due anni ha infatti giocato l'altro Atp 500, che si svolge in contemporanea a Pechino, dove si è sempre scontrato con Jannik Sinner: nel 2023 fu sconfitto in semifinale, ma l'anno scorso trionfò in finale dopo una partita lottatissima conclusa al tie-break del terzo set.

Il riferimento di Djokovic

A soli 22 anni Alcaraz ha già vinto sei slam e otto Masters 1000. In prospettiva i 24 titoli Major conquistati da Novak Djokovic (record all-time fin qui) non sembrano irraggiungibili, alla luce del fatto che in attesa di un terzo incomodo (come lo è stato proprio il serbo quando si inserì prepotentemente nella rivalità tra Federer e Nadal), l'unico vero contendente al momento è Sinner. Tuttavia lo spagnolo si espresso con prudenza a riguardo: "È vero che il mio obiettivo nel tennis è essere allo stesso livello delle leggende o dei migliori giocatori della storia, ma non è qualcosa a cui sto pensando in questo momento. So di aver già raggiunto grandi traguardi a soli 22 anni, ma non so in futuro quante cose accadranno o quanti tornei riuscirò a vincere. Quindi mi dedico a curare i dettagli e ad allenarmi bene ogni giorno, poi vedremo. Nessuno conosce il futuro, quindi adesso sto pensando solo a seguire la strada giusta. Cerco di essere il migliore come giocatore e come persona".