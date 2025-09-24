Sinner-Cilic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale

PECHINO (CINA) - A poco più di due settimane dalla sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz, giovedì 25 settembre, alle ore 13 italiane, 19 locali, Jannik Sinner affronta Marin Cilic nel primo turno del China Open, ATP 500 in programma sul cemento di Pechino dal 25 settembre al 1° ottobre. Chi vince affronta uno tra un qualificato e il padrone di casa Zhang. L'altoatesino punta al terzo titolo stagionale e al secondo su cemento dopo l’Australian Open. L'obiettivo è bissare il trionfo del 2023 a Pechino, quando vinse il titolo superando in finale Daniil Medvedev e conquistando il primo successo in carriera sul russo.
I precedenti tra Sinner e Cilic
Sinner e Cilic si sono affrontati una sola volta in carriera: l’unico precedente risale alla Coppa Davis 2021, quando sul cemento indoor di Torino Italia e Croazia si sfidarono nei quarti di finale. Ad avere la meglio fu l'azzurro che, all'epoca appena ventenne, si impose in quattro set con il punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-3.
Sinner-Cilic: diretta tv e streaming
La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e il croato Marin Cilic, valida per il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, è in programma giovedì 25 settembre alle ore 13 italiane, 19 locali, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
