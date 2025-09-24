Sinner-Cilic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale

PECHINO (CINA) - A poco più di due settimane dalla sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz , giovedì 25 settembre, alle ore 13 italiane , 19 locali, Jannik Sinner affronta Marin Cilic nel primo turno del China Open , ATP 500 in programma sul cemento di Pechino dal 25 settembre al 1° ottobre. Chi vince affronta uno tra un qualificato e il padrone di casa Zhang. L'altoatesino punta al terzo titolo stagionale e al secondo su cemento dopo l’Australian Open. L'obiettivo è bissare il trionfo del 2023 a Pechino, quando vinse il titolo superando in finale Daniil Medvedev e conquistando il primo successo in carriera sul russo.

I precedenti tra Sinner e Cilic

Sinner e Cilic si sono affrontati una sola volta in carriera: l’unico precedente risale alla Coppa Davis 2021, quando sul cemento indoor di Torino Italia e Croazia si sfidarono nei quarti di finale. Ad avere la meglio fu l'azzurro che, all'epoca appena ventenne, si impose in quattro set con il punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-3.

Sinner-Cilic: diretta tv e streaming

La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e il croato Marin Cilic, valida per il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, è in programma giovedì 25 settembre alle ore 13 italiane, 19 locali, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito