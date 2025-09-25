Darderi stende Nishioka dopo una battaglia di oltre due ore: chi sfiderà agli ottavi

Esordio vincente per Luciano Darderi, che a Tokyo si impone sul padrone di casa Yoshihito Nishioka con lo score finale di 7(11)-6(9), 6-3. L'azzurro numero 29 Atp - che in stagione ha già celebrato i trionfi nei 250 di Marrakech, Bastad e Umago - sfiderà ora lo statunitense numero 76 Jenson Brooksby (ex numero 33 e campione a Houston) all'incontro in programma venerdì 26 e valido per l'accesso ai quarti di finale del 500 giapponese, che ha inoltre già conosciuto il successo dell'altro azzurro in gara Matteo Berrettini: superato Jaume Munar (6-4, 6-2) al debutto, il Martello è tornato a sorridere dopo il forfait allo Us Open e ai precedenti flop stagionali grazie alla prima. Ora uno tra Casper Ruud e Shintaro Mochizuki.