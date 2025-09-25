Darderi stende Nishioka dopo una battaglia di oltre due ore: chi sfiderà agli ottavi

Esordio vincente per Luciano Darderi, che a Tokyo si impone sul padrone di casa Yoshihito Nishioka con lo score finale di 7(11)-6(9), 6-3. L'azzurro numero 29 Atp - che in stagione ha già celebrato i trionfi nei 250 di Marrakech, Bastad e Umago - sfiderà ora lo statunitense numero 76 Jenson Brooksby (ex numero 33 e campione a Houston) all'incontro in programma venerdì 26 e valido per l'accesso ai quarti di finale del 500 giapponese, che ha inoltre già conosciuto il successo dell'altro azzurro in gara Matteo Berrettini: superato Jaume Munar (6-4, 6-2) al debutto, il Martello è tornato a sorridere dopo il forfait allo Us Open e ai precedenti flop stagionali grazie alla prima. Ora uno tra Casper Ruud e Shintaro Mochizuki.
In campo anche Alcaraz
Atteso sul cemento di Tokyo anche Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo, tornato in vetta al ranking Atp grazie al trionfo allo Us Open nonché reduce dalla partecipazione alla Laver Cup, contenderà a Sebastian Baez l'accesso agli ottavi di finale. Il vincitore affronterà uno tra Zizou Bergs e Alejandro Tabilo: quest'ulimo fresco campione a Chengdu, dove si è aggiudicato al terzo set la finale contro Lorenzo Musetti. Tra gli altri top ten in gara, anche Taylor Fritz, che all'esordio ha ribaltato il vantaggio di Gabriel Diallo chiudendo con lo score 4-6, 6-3, 7-6: al prossimo turno c'è Nuno Borges.