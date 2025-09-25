Berrettini-Ruud: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Tokyo in tempo reale

Un successo per nulla scontato e che ha rotto un lungo digiuno nella sfortunata stagione di Matteo Berrettini. Sul cemento della Ariake Coliseum, il Martello si è aggiudicato il match d’esordio contro Jaume Munar, imponendosi in 2 set per 6-4, 6-2. Score che segue il ko all’esordio a Hangzhou, il forfait allo Us Open e prima ancora la deludente prestazione di Wimbledon. Alle prese con le irrisolte difficoltà fisiche, che ne hanno intaccato la tenuta mentale, l’azzurro riprende ora la risalita della graduatoria mondiale che lo vede al 58º posto. A contendergli l’accesso ai quarti di finale del 500 di Tokyo sarà il numero 12 Atp Casper Ruud, che agli ottavi ha superato in rimonta la wild card di casa Shintaro Mochizuki: 4-6, 6-1, 6-1 il finale. Il vincitore affronterà uno tra Alksandar Vukic e Daniel Atlmaier. Esordio vincente anche per l'altro azzurro in gara Luciano Darderi, uscito vincitore dal confronto con Yoshihito Nishioka per 7(11)-6(9), 6-3: agli ottavi ci sarà Jenson Brooksby.