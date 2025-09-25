Alcaraz crolla a terra infortunato: paura a Tokyo e soccorso in campo. Cosa è successo

Alcaraz crolla a terra, paura a Tokyo. Nel corso dei 16mi di finale nel match contro Baez sul 2-2 si accascia al suolo, sentendo dolori forti alla caviglia sinistra. Soccorso dal medico allo spagnolo è stata applicata una fasciatura. Poi dopo il tempo medico ha provato con qualche saltello. Si temeva il tallone d'Achille con sensazioni non delle migliori. Ma ha ripreso a giocare. L'argentino ha continuato a servire bene, mentre Alcaraz non è nelle migliori condizioni. Poi nel corso del nono gioco Alcaraz rimonta da 0-40, conquista la palla break e la chiude, andando sul 5-4. Il momento difficile sembra superato. Intanto il match si ferma per qualche goccia di pioggia. Match ripreso, primo 15 di Carlos.