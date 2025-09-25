Dopo qualche attimo di paura a Tokyo dovuto ad un infortunio, Carlos Alcaraz si rialza e supera il primo turno dell'Open 500 giapponese battendo l'argentino Baez in due set col punteggio di 6-4 6-2. Agli ottavi di finale lo spagnolo affronterà il belga Bergs che ha liquidato il cileno Tabilo. Durante il primo set, sul punteggio di 2-2, Alcaraz si è accasciato al suolo, accusando dolori forti alla caviglia sinistra.