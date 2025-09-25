Tuttosport.com

Alcaraz, dalla grande paura per l’infortunio alla vittoria contro Baez: cosa è successo a Tokyo

Curato dal medico con una fasciatura alla caviglia sinistra, il tennista spagnolo ha passato il primo turno dell'Atp 250 giapponese
1 min
AlcarazTennis
Alcaraz, dalla grande paura per l’infortunio alla vittoria contro Baez: cosa è successo a Tokyo

Dopo qualche attimo di paura a Tokyo dovuto ad un infortunio, Carlos Alcaraz si rialza e supera il primo turno dell'Open 500 giapponese battendo l'argentino Baez in due set col punteggio di 6-4 6-2. Agli ottavi di finale lo spagnolo affronterà il belga Bergs che ha liquidato il cileno Tabilo. Durante il primo set, sul punteggio di 2-2, Alcaraz si è accasciato al suolo, accusando dolori forti alla caviglia sinistra.

Infortunio Alcaraz, cosa è successo

Soccorso dal medico, allo spagnolo è stata applicata una fasciatura sulla caviglia infortunata. Poi dopo il tempo medico, Alcaraz ha provato a riprendere il gioco con qualche saltello. Si temeva il tallone d'Achille con sensazioni non delle migliori ma lo spagnolo ha ripreso a giocare portandosi a casa la vittoria.

 

 

 

SEGUONO AGGIORNAMENTI

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA