Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale

Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Tra l'azzurro e il numero 36 nel ranking mondiale sarà il quarto scontro diretto: i tre precedenti hanno visto trionfare sempre il carrarino. I due si sono incrociati per la prima volta nel 2024 ai 32esimi di Stoccarda, per poi incontrarsi di nuovi ai sedicesimi di Wimbledon e nel primo turno dei più recenti US Open. Chi passerà il turno se la vedrà con il vincente della sfida tra Mannarino e Bublik.
Musetti-Mpetshi Perricard: dove vederla
Il match fra Musetti e Mpetshi-Perricard è in programma venerdì 26 settembre e sarà l’ultima sul campo principale, il cui programma prenderà il via alle 05.00 italiane. L'azzurro dovrebbe scendere in campo orientativamente non prima delle 10:30. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming sulla piattaforma Now.