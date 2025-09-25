Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale

Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Tra l'azzurro e il numero 36 nel ranking mondiale sarà il quarto scontro diretto: i tre precedenti hanno visto trionfare sempre il carrarino. I due si sono incrociati per la prima volta nel 2024 ai 32esimi di Stoccarda, per poi incontrarsi di nuovi ai sedicesimi di Wimbledon e nel primo turno dei più recenti US Open. Chi passerà il turno se la vedrà con il vincente della sfida tra Mannarino e Bublik.