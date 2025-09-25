Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sonego-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale

Nel primo turno dell'Atp 500 in corso a Pechino il 30enne torinese se la vedrà con il tedesco numero 3 al mondo e 2° favorito del torneo
2 min

PECHINO (Cina) - Lorenzo Sonego affronterà Alexander Zverev nel primo turno del China Open, ATP 500 in corso di svolgimento a Pechino. Il tennista torinese, tifosissimO granata, arriva a questa sfida dopo il ko, sempre nel vasto Paese asiatico, ma a Chengdu, contro lo statunitense Giron (all'indomani del successo all'esordio con Cerundolo). Il tedesco di origine russa, numero 3 del mondo e secondo favorito del torneo, è invece reduce da tre sconfitte consecutive: quella con Auger-Aliassime nei sedicesimi degli Us Open e le due in Laver Cup contro De Minaur e Fritz.

Data, orario e precedenti

L'incontro si giocherà domani, venerdì 26 settembre, con orario da definire. Per il tennista torinese, numero 46 del mondo, si tratta di una sfida particolarmente ostica, dato che non è mai riuscito a battere il rivale tedesco nei cinque precedenti incontri, l'ultimo dei quali si è svolto quest'anno ad Halle.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Sonego e Zverev sarà trasmesso in esclusiva da Sky, nello specifico da Sky Sport Uno, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Il tennis LIVE: tutti i match in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis