Sinner, l’annuncio sulla Coppa Davis e l’aspetto da migliorare: “È il nostro obiettivo”

Al termine della gara contro Cilic portata a casa nel giro di due set, Jannik Sinner è intervenuto nella consueta conferenza stampa dove ha dichiarato: “Affrontare Cilic è sempre difficile. A New York ci siamo allenati insieme e lo rispetto molto. L’ho brekkato molto presto e mi ha dato fiducia per continuare, sono molto soddisfatto. Ero entusiasta di giocare di nuovo un match ufficiale. Sono contento di essere di nuovo in questa posizione, mi mancava la competizione. Al momento mi sento bene fisicamente e mentalmente, che è molto importante. Più il match si accende e più il mio corpo entra in partita. Non credo che perdere la prima posizione mondiale mi tolga pressione. La stagione è andata come è andata. Ci siamo divisi gli Slam ma abbiamo avuto due stagioni diverse. Sono contento e credo sia da rimarcare ciò che ho fatto in questo 2025, ma anche i tanti titoli vinti da Carlos sono impressionanti. Al momento merita di essere lì, ha giocato più tornei e li ha giocati tutti molto bene. Se vince e fa grandi risultati meriti di stare lì. Quello che succederà a Torino? Vedremo“.
Le parole di Sinner
“È molto bello tornare in Cina, quando ti alleni c’è tanta gente e senti la passione che c’è qui per il tennis. Ovviamente amano il tennis. Sento un bel feeling giocando su questi campi. Ho dei bei ricordi, è fantastico ogni anno. I giocatori sono contenti di essere qui, tutti si prendono cura di te. Il circolo è molto grande e ci sono tante stanze per fare quello che ti pare, è molto bello“. Sulla performance odierna contro Cilic ha aggiunto: “La prestazione secondo me è stata positiva. Dallo US Open non giocavo una partita ufficiale, a volte ho cercato di accorciare un po’ i punti, a volte di allungarli. Sto provando a fare cose più simili a ciò che stiamo testando in allenamento. Sono contento di come è andata, Marin è un giocatore molto difficile da affrontare. Il suo livello è molto molto alto“.
Sinner sulla Coppa Davis
Sulla sua presenza a Bologna per difendere il titolo, Sinner ha risposto così: “Per la Coppa Davis devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo. La percentuale al servizio è molto importante per la mia carriera, sto pensando molto alla parte tecnica e sto anche gestendo direzioni e variazioni, ci sta che a volte si abbassi la velocità media però con una percentuale più alta. Oggi secondo me ho servito molto bene, il servizio è il nostro obiettivo. In questo momento sto cercando di automatizzare il movimento e tutte le cose a cui devo pensare. Poi vediamo e se è stata casualità o meno. Ci stiamo lavorando molto.“