Sinner, l’annuncio sulla Coppa Davis e l’aspetto da migliorare: “È il nostro obiettivo”

Al termine della gara contro Cilic portata a casa nel giro di due set, Jannik Sinner è intervenuto nella consueta conferenza stampa dove ha dichiarato: “Affrontare Cilic è sempre difficile. A New York ci siamo allenati insieme e lo rispetto molto. L’ho brekkato molto presto e mi ha dato fiducia per continuare, sono molto soddisfatto. Ero entusiasta di giocare di nuovo un match ufficiale . Sono contento di essere di nuovo in questa posizione, mi mancava la competizione. Al momento mi sento bene fisicamente e mentalmente, che è molto importante. Più il match si accende e più il mio corpo entra in partita. Non credo che perdere la prima posizione mondiale mi tolga pressione. La stagione è andata come è andata. Ci siamo divisi gli Slam ma abbiamo avuto due stagioni diverse. Sono contento e credo sia da rimarcare ciò che ho fatto in questo 2025, ma anche i tanti titoli vinti da Carlos sono impressionanti. Al momento merita di essere lì, ha giocato più tornei e li ha giocati tutti molto bene. Se vince e fa grandi risultati meriti di stare lì. Quello che succederà a Torino? Vedremo“.

Le parole di Sinner

“È molto bello tornare in Cina, quando ti alleni c’è tanta gente e senti la passione che c’è qui per il tennis. Ovviamente amano il tennis. Sento un bel feeling giocando su questi campi. Ho dei bei ricordi, è fantastico ogni anno. I giocatori sono contenti di essere qui, tutti si prendono cura di te. Il circolo è molto grande e ci sono tante stanze per fare quello che ti pare, è molto bello“. Sulla performance odierna contro Cilic ha aggiunto: “La prestazione secondo me è stata positiva. Dallo US Open non giocavo una partita ufficiale, a volte ho cercato di accorciare un po’ i punti, a volte di allungarli. Sto provando a fare cose più simili a ciò che stiamo testando in allenamento. Sono contento di come è andata, Marin è un giocatore molto difficile da affrontare. Il suo livello è molto molto alto“.

Sinner sulla Coppa Davis

Sulla sua presenza a Bologna per difendere il titolo, Sinner ha risposto così: “Per la Coppa Davis devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo. La percentuale al servizio è molto importante per la mia carriera, sto pensando molto alla parte tecnica e sto anche gestendo direzioni e variazioni, ci sta che a volte si abbassi la velocità media però con una percentuale più alta. Oggi secondo me ho servito molto bene, il servizio è il nostro obiettivo. In questo momento sto cercando di automatizzare il movimento e tutte le cose a cui devo pensare. Poi vediamo e se è stata casualità o meno. Ci stiamo lavorando molto.“