TOKYO (Giappone) - Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Berrettini al torneo Atp 500 di Tokyo. Il tennista italiano è stato sconfitto da Casper Ruud (numero 12 al mondo) con il punteggio di 7-6(4) , 6-2 dopo un'ora e 38 minuti per accedere per la prima volta ai quarti di questo torneo. La partita vive nel durissimo primo set dove Matteo annulla al 12° gioco un set-point ma al tie-break dove il norvegese è stato più bravo a sfruttare le occasioni per imporsi 7-4. Nel 2° set due doppi falli consecutivi del romano hanno consegnato il break all'avversario (parziale di 17 punti a 5 per scappare 4-1 con doppio break) che non ha concesso nulla (0 palle break e 0 game ai vantaggi) in tutto l'arco del match. Durante la partita più volte Berrettini ha fatto piccoli esercizi si stretching alla schiena apparendo poco reattivo e mobile specie nel 2° set dove più che con il suo angolo ha parlato tanto con se stesso.

Game set & Match Ruud

Ruud vince 20 degli ultimi 25 punti per volare 5-1, Matteo d'orgoglio tiene a battuta per il 5-2 e ci prova portandosi 15-30 ma il norvegese rimonta e manda i titoli di coda.

Secondo set: Ruud scappa, c'è il doppio break!

Ruud conferma a 15 il break per il 3-1 e poi ipoteca il set ed il match con il 2° break che vale il 4-1, il tutto con un Berrettini in vistoso calo fisico

Secondo set: Ruud 2-1con break!

Inizio complicato per Matteo che al 3° gioco si trova a fronteggiare la seconda palla break dell'incontro sul 30-40 dopo un doppio fallo e seconda di servizio: il romano forza anche la seconda e arriva il 2° doppio fallo che consegna il break a Ruud

Game 1st Set Ruud: 7-6(4)

Il norvegese è molto bravo a prendersi il mini-break al 2° punto e a scappare fino al 4-1 trovando anche al 7° punto il secondo mini-break con un bel recupero a rete per il 5-2. Il nastro è azzurro e aiuta Matteo a restare nel set (6-3) e mettere pressione a Casper (6-4) ma sullo sca,bio lungo ha la meglio il norvegese per il 7-4

Primo set: Berrettini annulla un set-point e si va al Tie-break!

Primo momento di tensione nel set al 12° gioco con Berrettini al servizio sotto 30-40 ovverro set-point per Ruud: super servizio e smash per andare ai vantaggi dove il romano ha la meglio per portare la frazione al Tie-break!

Primo set: Ruud 5-4

Berrettini tine a 0 e Ruud replica ma tenendo a 30 (dopo esser stato 40-15)

Primo set: Ruud 4-3

Partuta che "non inzia", pochi scambi e servizi dominanti

Primo set: sempre on-serve, Ruud 3-2

Nessuna palla break concessa dai due che mantengono il servizio anche in maniera celere

Primo set: Ruud conduce 2-1

Inizio equilibrato con Matteo che ha tenuto saldamente il servizio a 0 con due ace. Bene anche Ruud che solo nel primo game ha faticato (30-30).

Berrettini-Ruud: i precedenti

Berrettini e Ruud si affrontano per la 9ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta 5 vittorie per il norvegese, che nell’ultimo confronto si è aggiudicato il secondo turno degli Internazionali di Roma dopo il ritiro dell’azzurro, fermato da un infortunio agli addominali che avrebbe poi compromesso le sorti della stagione. Questi tutti i precedenti:

Internazionali d’Italia, 2025: Ruud b. Berrettini 7-5, 2-0, rit.

b. Berrettini 7-5, 2-0, rit. United Cup, 2023: Berrettini b. Ruud 6-4, 6-4

b. Ruud 6-4, 6-4 US Open, 2022: Ruud b. Berrettini 6-1, 6-4, 6-4

b. Berrettini 6-1, 6-4, 6-4 Gstaad, 2022: Ruud b. Berrettini 4-6, 7-6(4), 6-2

b. Berrettini 4-6, 7-6(4), 6-2 Madrid, 2021: Berrettini b. Ruud 6-4, 6-4

b. Ruud 6-4, 6-4 Internazionali d’Italia, 2020: Ruud b. Berrettini 4-6, 6-3, 7-6(5)

b. Berrettini 4-6, 6-3, 7-6(5) US Open, 2020: Berrettini b. Ruud 6-4, 6-4, 6-2

b. Ruud 6-4, 6-4, 6-2 Roland Garros, 2019: Ruud b. Berrettini 6-4, 7-5, 6-3

