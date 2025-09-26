PECHINO (Cina) - Lorenzo Sonego è stato eliminato da Alexander Zverev nel primo turno del China Open, ATP 500 in corso di svolgimento a Pechino. Il tennista torinese, tifosissimo granata, è uscito a testa alta dopo aver disputato un buon primo set e tentato la rimonta nel secondo. Il tedesco si è imposto in due set col punteggio di 6-4 6-3. Zverev affronterà agli ottavi di finale il francese Moutet che in giornata ha avuto la meglio su Griekspoor regolato in due set col punteggio di 6-4 7-5.