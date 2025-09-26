PECHINO (Cina) - Lorenzo Sonego è stato eliminato da Alexander Zverev nel primo turno del China Open, ATP 500 in corso di svolgimento a Pechino. Il tennista torinese, tifosissimo granata, è uscito a testa alta dopo aver disputato un buon primo set e tentato la rimonta nel secondo. Il tedesco si è imposto in due set col punteggio di 6-4 6-3. Zverev affronterà agli ottavi di finale il francese Moutet che in giornata ha avuto la meglio su Griekspoor regolato in due set col punteggio di 6-4 7-5.
Zverev agli ottavi, Sonego ko
L'azzurro tenta la rimonta nel secondo set ma il tedesco si impone per 6-3
Break Sonego: 5-2
L'azzurro non molla e controbreakka il tedesco per restare in gara
Sonego vicino al ko: 5-1 per Zverev
Altro break del tedesco che conduce per 5-1 ed ora serve per il match
Break Zverev: 3-1
Arriva il secondo break di giornata del tedesco che si porta sul 3-1 e indirizza il match a suo favore
Al via il secondo set
Zverev inizia di nuovo a servizio e si porta subito in vantaggio; Sonego risponde con classe e pareggia i conti: 1-1
Primo set a Zverev: 6-4
Sul più bello, Sonego deve arrendersi a Zverev concedendogli il primo break dell'incontro nel momento decisivo del set
Colpo su colpo
Zverev serve e risponde bene, Sonego fatica ai vantaggi ma riesce a mantenere i suoi servizi: 4-4
Match equlibrato: 2-2
Gara equilibrata tra i due tennisti che mantengono i rispettivi servizi: Sonego costretto ai vantaggi nel quarto game
Iniziato il primo set
Sonego e Zverev sono scesi in campo per il consueto riscaldamento pre-match. Si inizia col tedesco a servizio
Data, orario e precedenti
L'incontro si giocherà domani, venerdì 26 settembre, con orario da definire. Per il tennista torinese, numero 46 del mondo, si tratta di una sfida particolarmente ostica, dato che non è mai riuscito a battere il rivale tedesco nei cinque precedenti incontri, l'ultimo dei quali si è svolto quest'anno ad Halle.
