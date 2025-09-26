Tuttosport.com

Sonego ko a Pechino, Zverev vola agli ottavi di finale: ora c'è Moutet

Nel primo turno dell'Atp 500 cinese il 30enne torinese viene eliminato in due set dal tennista tedesco col punteggio di 4-6 3-6
3 min

PECHINO (Cina) - Lorenzo Sonego è stato eliminato da Alexander Zverev nel primo turno del China Open, ATP 500 in corso di svolgimento a Pechino. Il tennista torinese, tifosissimo granata, è uscito a testa alta dopo aver disputato un buon primo set e tentato la rimonta nel secondo. Il tedesco si è imposto in due set col punteggio di 6-4 6-3. Zverev affronterà agli ottavi di finale il francese Moutet che in giornata ha avuto la meglio su Griekspoor regolato in due set col punteggio di 6-4 7-5.

Zverev agli ottavi, Sonego ko

L'azzurro tenta la rimonta nel secondo set ma il tedesco si impone per 6-3

Break Sonego: 5-2

L'azzurro non molla e controbreakka il tedesco per restare in gara

Sonego vicino al ko: 5-1 per Zverev

Altro break del tedesco che conduce per 5-1 ed ora serve per il match

Break Zverev: 3-1

Arriva il secondo break di giornata del tedesco che si porta sul 3-1 e indirizza il match a suo favore

Al via il secondo set

Zverev inizia di nuovo a servizio e si porta subito in vantaggio; Sonego risponde con classe e pareggia i conti: 1-1

Primo set a Zverev: 6-4

Sul più bello, Sonego deve arrendersi a Zverev concedendogli il primo break dell'incontro nel momento decisivo del set

Colpo su colpo

Zverev serve e risponde bene, Sonego fatica ai vantaggi ma riesce a mantenere i suoi servizi: 4-4

Match equlibrato: 2-2

Gara equilibrata tra i due tennisti che mantengono i rispettivi servizi: Sonego costretto ai vantaggi nel quarto game

Iniziato il primo set

Sonego e Zverev sono scesi in campo per il consueto riscaldamento pre-match. Si inizia col tedesco a servizio

Data, orario e precedenti

L'incontro si giocherà domani, venerdì 26 settembre, con orario da definire. Per il tennista torinese, numero 46 del mondo, si tratta di una sfida particolarmente ostica, dato che non è mai riuscito a battere il rivale tedesco nei cinque precedenti incontri, l'ultimo dei quali si è svolto quest'anno ad Halle.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Sonego e Zverev sarà trasmesso in esclusiva da Sky, nello specifico da Sky Sport Uno, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

