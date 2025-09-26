Cobolli piega Rublev e vola agli ottavi di Pechino: chi affronterà

PECHINO (Cina) - Flavio Cobolli batte per la seconda volta in stagione Andrey Rublev (numero 14 al mondo) e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro si è imposto per 7-6(4), 6-3 in un'ora e 52 minuti e al prossimo turno l'italiano attende il vincente di Tien-Cerundolo.

Nel primo set Cobolli i trova sotto 5-4 con Rublev al servizio per chiudere la frazione, il romano però riesce a trovare il contro-break e al tie-break ha la meglio 73 dopo essere stato anche 6-1. Il copione si ripete anche nel 2° set con il russo che strappa subito la battuta all'italiano che, a sua volta, la recupera al 4° gioco (2-2). Al 7° gioco Cobolli salva 4 palle break per condurre 4-3 ed è il momento chiave perché al game successivo arrivano le sue di palle break sul 15-40: la seconda è quella buona che porta Flavio a servire per il match. Cobolli non trema e chiude la pratica

