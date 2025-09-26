Preci-Sinner, il segreto del successo su Cilic: le nuove armi da usare con Alcaraz

Il Sinner vestito di nuovo, alla fine, tranquillizza tutti. I venti giorni di tennis accademico, trascorsi tra studio e laboratorio dalla finale degli US Open, non l’hanno condotto lungo i sentieri dell’ingenua sventatezza, né su quelli dell’affrettata impulsività. Mi fa piacere… È sempre lui, alla fine, solido come le rocce di dolomia sedimentate nel suo dna. Forse il Marin Cilic di oggi, che esprime lo stesso glamour di un comodino, non è il miglior compagno per una sfilata trendy nella quale mostrare le proposte migliori per l’autunno-inverno 2025, essendosi defilato ai primi ceffoni mollati da Jannik, ma ha sufficiente credito (perdinci, una vittoria nel 2014 a New York, e altre due finali Slam in carriera) per darci indicazioni interessanti sul suo occasionale torturatore di ieri.
Nuovo Sinner
Intanto, che quei ceffoni continuano ad arrivare pesanti come sampietrini, cosa che non era scontata dopo venti giorni di stop… Ma questo fa parte del “prima”, di quel corredo naturale al quale, per fortuna, Sinner non rinuncerà mai. Mentre il “dopo”, e cioè le novità appuntate sui nuovi spartiti di gioco, è giunto in forma appena abbozzata, ridotta all’osso dalla rapidità con cui si è consumato il match. Qualcosa si è visto, però, e va tenuto di conto… Nella ricerca di una più continua aggressività, per esempio. Non meno di quattro botte a velocità supersonica, ben dirette verso gli angoli lasciati incustoditi, sui servizi del croato, che non sono esattamente di zucchero filato. E anche nel disporre d’acchito tutta quell’irruenza in modalità d’attacco, piombando subito a rete. In tre o quattro occasioni ho visto Jannik tentare direttamente il serve and volley e mi è sembrato attento anche nell’utilizzo dello slice di rovescio, quelle rare volte in cui Cilic ha dato fuoco alle polveri.
Servizio solido
La parte più congrua, di certo la novità più interessante, è venuta però dal servizio, come era logico attendersi. Qui Sinner si è affidato alla precisione, più che alla potenza, ripristinando percentuali che da tempo erano scomparse dai suoi monitor. Il 77% di “prime” in campo, con un 75% di punti ottenuti, e le “seconde” al 64%, rappresentano la novità più consistente. Con l’aggiunta di tre ace (come Cilic, che però li ha dispersi con quattro doppi falli), due ottenuti su colpi piazzati a uscire, su velocità però abbastanza modeste per un ferrarista convinto come Jannik: 185 chilometri orari. E qui occorre porsi una domanda, sulle reali intenzioni di mister Precisetti… Ritrovarsi su percentuali più consone (agli Us Open il servizio oscillava tra il 45 e il 48 per cento), e riabituarsi in tal modo a un uso più corretto del colpo d’avvio, è cosa buona e lodevole, ma su quelle velocità non sarà facile infastidire l’obiettivo finale di tutti questi sforzi, vale a dire il nuovo numero uno Carlitos Alcaraz. Di contro, ritrovare fiducia nel colpo può essere il passo giusto per aumentarne via via la consistenza. È questa la strada scelta da Sinner e soci? Lo spero davvero.
Le parole di Sinner
«Ho cercato di giocare con molta concentrazione, come in tutti i primi turni», ha spiegato Jannik, mostrando fiducia. «Credo di poterla definire un’ottima prestazione quella contro Cilic. È un grande tennista, sono contento di come l’ho affrontato. Sono arrivato a Pechino prima del solito, per adattarmi alle condizioni del campo e a quelle climatiche. Sento che il pubblico mi segue con affetto, e questo mi fa piacere. Il servizio? Ci lavoro tanto, ma ogni volta che sono alla battuta mi rendo conto di pensarci troppo. Spero che tutto diventi più automatico. Sto cercando di mescolare le rotazioni il più possibile». Anzi “cose e rotazioni”, dice Sinner. Dovrà continuare a farlo contro il tennis “stop and go” di Terence Atmane, che Sinner ritrova domani dopo averlo battuto – non del tutto senza difficoltà – il mese scorso a Cincinnati. Non esattamente un avversario facile. Occorre tenerlo d’occhio, ma Sinner è in una di quelle fasi nelle quali un occhio lo deve concedere anche a se stesso. Infine la risposta sulla sua partecipazione alla Davis che si svolgerà a Bologna dopo le Finals di Torino a metà novembre: «Per la Coppa Davis devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo».
