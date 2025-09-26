Paolini, tutto facile: è al terzo turno a Pechino, battuta la Sevastova

PECHINO (Cina) - Dopo il trionfo bis in BJK Cup con la Nazionale, Jasmine Paolini ricomincia il suo cammino nel circutio Wta con un esordio perfetto nel 1000 di Pechino. Tutto facile per la tennista azzurra, numero 6 del mondo, che stacca il pass per il terzo turno piegando in due set la lettone Anastasija Sevastova, finalista nel 2018 a Pechino ora n.221 del ranking. Nel prossimo turno, Jasmine dovrà vedersela con la statunitense Sofia Kenin, numero 27 del mondo.
Paolini al terzo turno
Per la numero 8 del mondo un primo set agevole nonostante le quattro palle break annullate nei primi due turni di servizio. Troppa superiorità dell'azzurra che chiude in 6-1 dopo poco più di mezz'ora. Il rientro nel secondo set è scioccante per la lettone che cede subito il servizio, un vantaggio che Paolini tiene fino al 5-3 quando con un doppio fallo Sevastova regala il match point che chiude l'incontro dopo un'ora e 11 minuti di gioco.