Alcaraz non si allena a Tokyo: le condizioni della caviglia prima della sfida con Bergs

La caviglia fa ancora male e Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento alla vigilia degli ottavi del torneo di Tokyo. Il n.1 del tennis mondiale, secondo quanto riporta Marca, ha preferito restare a riposo dopo il dolore accusato nel primo turno dell'Atp giapponese, vinto contro l'argentino Sebastian Baez. Subito dopo lo spavento è stato necessario un bendaggio compressivo alla caviglia sinistra per terminare la partita. Lo spagnolo, che si è affidato al suo fisioterapista Juanjo Moreno, ha deciso di non sovraccaricare la parte ancora dolorante per recuperare al meglio in vista del prossimo incontro.