Alcaraz non si allena a Tokyo: le condizioni della caviglia prima della sfida con Bergs

La caviglia fa ancora male e Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento alla vigilia degli ottavi del torneo di Tokyo. Il n.1 del tennis mondiale, secondo quanto riporta Marca, ha preferito restare a riposo dopo il dolore accusato nel primo turno dell'Atp giapponese, vinto contro l'argentino Sebastian Baez. Subito dopo lo spavento è stato necessario un bendaggio compressivo alla caviglia sinistra per terminare la partita. Lo spagnolo, che si è affidato al suo fisioterapista Juanjo Moreno, ha deciso di non sovraccaricare la parte ancora dolorante per recuperare al meglio in vista del prossimo incontro.
I prossimi impegni di Alcaraz
Alcaraz è atteso dalla sfida valida per gli ottavi di finale contro il belga Zizou Bergs. C'è tempo per recuperare, poiché sarà l'ultimo match di sabato 27 settembre, previsto non prima delle 17:15 locali (10:15 ora italiana). Il 22enne sa di trovarsi in una fase molto importante della sua stagione e della carriera, con il primato del ranking Atp da poco riconquistato a discapito di Jannik Sinner, più la possibilità di guadagnare ulteriori punti nei confronti dell'italiano nei tornei successivi. Con il Masters 1000 di Shangai alle porte, in programma dal 1° al 12 ottobre, un'eventuale ricaduta rischia di compromettere il suo finale di stagione. Oltre a Shangai, Alcaraz punta infatti anche alle Atp Finals e alla Coppa Davis, tutti tornei in cui Sinner è campione in carica.