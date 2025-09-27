Sinner-Atmane: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli ottavi a Pechino in tempo reale

PECHINO (Cina) - Tornato in campo dopo la sconfitta subita nella finale degli US Open, Jannik Sinner ha ripreso la sua corsa con una vittoria convincente . L'azzurro, numero due del mondo, ha superato l'esordio nell'ATP 500 di Pechino battendo il veterano Marin Cilic con un doppio 6-2 . Un successo netto che gli ha permesso di avanzare al secondo turno. Adesso, l'attende la sfida contro Terence Atmane , numero 68 del ranking mondiale: il francese ha conquistato il diritto di affrontare Sinner dopo aver sconfitto il giocatore di casa Zhizhen Zhang. L'incontro si preannuncia come un test interessante per Sinner, che cerca di ritrovare il ritmo vincente dopo l'intensa esperienza americana.

Il secondo set inizia senza break: 1-1

Prima il francese e poi Sinner tengono la battuta nei primi due giochi del secondo parziale.

Jannik vince il primo set: 6-4 per l'azzurro

Sinner salva tre break point e vince il game, conquistando il primo set con il punteggio di 6-4 dopo 59 minuti di gioco.

5-4 per Sinner, che batte per il set

L'azzurro spreca due set point ma rimane avanti (5-4) e ora serve per vincere il primo set.

L'altoatesino allunga sul 4-2

Jannik non sbaglia al servizio e allunga sul 4-2 nel primo set.

Sinner difende il break: 3-2 per l'azzurro

I due tennisti difendono il turno di battuta: Jannik avanti 3-2 nel primo set.

Break di Jannik, che va avanti 2-1

Il campione azzurro ribalta il risultato. Due game di fila con break e vantaggio di 2-1 nel primo set.

Il primo game è del francese: 1-0 Atmane

Il tennista francese tiene il servizio ai vantaggi e conquista il primo gioco.

Comincia l'incontro!

Inizia la partita: Atmane al servizio.

Inizia il riscaldamento

I due tennisti entrano in campo e cominciano il riscaldamento.

Data, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Atmane, valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond nella giornata di sabato 27 settembre alle ore 9 italiane. Il vincente, poi, se la vedrà nei quarti contro uno tra Marozsan e Muller. C'è un solo precedente tra Sinner e Atmane, quello andato in scena quest'anno nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati: l'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(4), 6-2.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Sinner e Atmane sarà trasmesso in esclusiva da Sky, nello specifico da Sky Sport Uno, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

