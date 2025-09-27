Tuttosport.com


Darderi ko agli ottavi a Tokyo: Brooksby vince in due set. Alcaraz torna in campo: chi affronta

L'azzurro si arrende allo statunitense n.71 Atp nel match valido per l'accesso ai quarti del 500 giapponese. Ecco l'avversario dello spagnolo
2 min
DarderiAlcarazATP 500 Tokyo

Termina agli ottavi il cammino di Luciano Darderi a Tokyo. L'azzurro numero 29 al mondo, si arrende allo statunitense Jenson Brooksby, numero 71 Atp, con il finale di 6(7)-7, 1-6. Uno score che segue il successo sulla wild card di casa Yoshihito Nishioka e che si aggiunge all'eliminazione agli ottavi di Chengdu contro Alejandro Tabilo, che in finale avrebbe poi sconfitto Lorenzo Musetti

In campo anche Alcaraz

Atteso sul cemento della Ariake Coliseum di Tokyo, anche il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che reduce dal successo su Sebastian Baez per 6-4, 6-2 - incontro che ha visto il 5 volte campione Slam fermarsi per un infortunio alla caviglia - contenderà al belga Zizou Bergs, numero 43 Atp, l'accesso ai quarti del 500 giapponese. Il vincitore affronterà Brandon Nakashima

