Musetti piega Mannarino, quarti di finale a Pechino ma senza derby: cos'è successo

PECHINO (Cina) - Buona anche la seconda per Lorenzo Musetti che accede ai qarti di finale del torneo Atp 500 di Pehcino. Il finalista di Chengdu ha sconfitto in due set il francese Adrian Mannarino (numero 60 al mondo) con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 24 minuti. Nel primo set decisivo il break al 2° gioco per il carrarino che ha poi ben difeso i suoi turni di servizio senza mai concedere palla break. Ad inizio 2° set invece break e contro-break nei primi due game ma al 5° Lorenzo strappa ancora la battuta per volare 4-2 e non girarsi più.

Ai quarti di finale, però, duma l'opportunità di un derby tutto azzurro. Infatti finisce al secondo turno l'avventura di Flavio Cobolli sconfitto dallo statunitense Learner Tien (numero 50 al mondo) 6-3, 6-2 in 73 minuti di gioco in un match da dimenticare per il romoano come tetsimoniano i numeri al servizio: un solo ace, 3 doppi falli, il 51% di prime messe in campo e una realizzazione di appena il 41% dei punti fatti con la prima. Musetti è dal lato opposto del tabellone di Jannik Sinner .