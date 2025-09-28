Paolini domina Kenin e vola agli ottavi di Pechino: chi sarà la sua avversaria

PECHINO (Cina) - Nessun problema per Jasmine Paolini che stacca il pass per gli ottavi di finale del Wta 500 di Pechino. La tennista azzurra ha sconfitto la statunitense, numero 26 al mondo, Sofia Kenin (contro la quale Jamsine aveva perso gli ultimi 3 incontri) con il punteggio di 6-3, 6-0 in appena 67 minuti. Primo set dove Jasmin si complica la vita da sola perché vola 5-1 e servizio per chiudere e poi si trova 5-3 e servizio con 2 palle break da salvare: la Kenin sbaglia due volte e poi l'azzurra chiude i conti. Scampato il pericolo Paolini torna a macinare il suo gioco indirizzando subito anche il 2° set con doppio break per scappare sul 4-0 e non girarsi più completando una partita praticamente perfetta. Al prossimo turno l'azzura numero 8 al mondo affronterà la ceca Marie Bouzkova (numero 52 al mondo)