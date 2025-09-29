Musetti fa pace coi cinesi e vede Torino, Paolini super: ora tocca a Sinner

Vittoria autoritaria quella ottenuta da Lorenzo Musetti che è salito nei quarti del 500 ATP di Pechino, il nono in stagione eguagliando il suo record del 2023. Con un periodico 6-3 l'azzurro ha eliminato l'esperto francese Adrian Mannarino, mancino dal gioco per certi aspetti antico e insidioso. Musetti ha cambiato ritmo e cadenze al palleggio centrando il break in avvio di primo set (2-0), poi capitalizzato a dovere, e anche in avvio di secondo. In questo caso Ad