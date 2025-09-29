Tuttosport.com

Musetti ko, si ritira contro Tien ai quarti di finale del China Open

L'azzurro è costretto a dare forfait nel terzo set contro lo statunitense che ora affronterà in semifinale Medvedev o Zverev
1 min
Musetti ko, si ritira contro Tien ai quarti di finale del China Open © Getty Images

Dopo l'approdo di Jannik Sinner in semifinale, è arrivato il ko di Lorenzo Musetti, sconfitto nei quarti di finale del "China Open", torneo Atp 500 in corso al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. L'azzurro si è ritirato nel corso del terzo set del match contro lo statunitense Learner Tien, ieri vincitore contro Flavio Cobolli. Un problema fisico ha costretto al ritiro il carrarino: al momento del forfait il punteggio era di un set pari (6-4, 3-6) e 3-0 per lo statunitense che affronterà in semifinale uno tra Medvedev e Zverev.

Musetti si ritira nel terzo set

Inizia bene il match Musetti che si impone nel primo set col punteggio di 6-4 dopo aver ottenuto il break nel settimo game. La condizione fisica del carrarino cala però nel set successivo dove Tien ha vita facile nel 6-3 finale, strappando il servizio all'azzurro nel quarto game. Nulla da fare nel terzo e ultimo set: Musetti dà forfait dopo aver perso due servizi e sul 3-0 per lo statunitense.

