Musetti ko, si ritira contro Tien ai quarti di finale del China Open

Dopo l'approdo di Jannik Sinner in semifinale, è arrivato il ko di Lorenzo Musetti, sconfitto nei quarti di finale del "China Open", torneo Atp 500 in corso al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. L'azzurro si è ritirato nel corso del terzo set del match contro lo statunitense Learner Tien, ieri vincitore contro Flavio Cobolli. Un problema fisico ha costretto al ritiro il carrarino: al momento del forfait il punteggio era di un set pari (6-4, 3-6) e 3-0 per lo statunitense che affronterà in semifinale uno tra Medvedev e Zverev.