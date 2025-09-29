Alcaraz in finale a Tokyo, Ruud esce a testa alta: ora Fritz per il titolo

Carlos Alcaraz approda alla finale del "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships", il torneo Atp 500 in scena sul duro dell'Ariake Tennis Forest Park di Tokyo, con montepremi totale pari a 2.226.470 dollari. Il tennista spagnolo, numero 1 del mondo e prima forza del seeding, nella seconda semifinale del giorno, ha sconfitto il norvegese Casper Ruud , 12 del ranking Atp e quarta forza del seeding con lo score di 3-6 6-3 6-4 . In finale, prevista per domani alle 11 , Alcaraz affronterà lo statunitense Taylor Fritz , seconda forza del tabellone e numero 5 del mondo, oggi vincitore nel derby con Jenson Brooksby per 6-4 6-3. Fra i due finora quattro precedenti nel circuito maggiore: lo spagnolo ha vinto in tre occasioni, Fritz si è imposto nell'ultimo confronto, avvenuto lo scorso 21 settembre in Laver Cup . Al Wta 1000 di Pechino invece Sara Errani e Jasmine Paolini battono con un netto 6-3 6-0 Lyudmyla Kichenok ed Ellen Perez e avanzano ai quarti del torneo di doppio, dove affronteranno questa notte alle 4 ora italiana Kamilla Rakhimova e Laura Siegemund .

Il racconto della partita

Non la miglior versione di Alcaraz, se non in alcuni tratti dell'incontro. Il primo set è estremamente equilibrato. Il numero 1 al mondo non sfrutta 4 palle break tra il quinto e il settimo gioco, così a Ruud gliene basta una sul 4-3 per strappargli il servizio e chiudere il set nel game successivo. Nel secondo parziale lo spagnolo, dopo aver annullato una palla break in avvio, riesce finalmente a ottenere il break e a mantenerlo fino alla fine: è un set molto veloce, il norvegese tiene il servizio a zero in due occasioni, Alcaraz addirittura 3 volte. Il set decisivo è più lottato, sulla scia del primo: Alcaraz si salva dal 15-40 sotto 1-2, poi nel game seguente breakka e chiude non senza difficoltà per 6-4. Esce comunque a testa alta Casper Ruud, che si è portato avanti di un set sfruttando una prima parte di partita poco brillante di Alcaraz, sia fisicamente che mentalmente, prima che lo spagnolo aumentasse i giri del motore e dimostrasse la sua superiorità e il suo maggior bagaglio tecnico rispetto all'avversario. Quei due game del terzo set hanno fatto la differenza: Alcaraz ha annullato due palle break che avrebbero consentito a Ruud di prendere il largo, prima che il norvegese cedesse il servizio nel game successivo.