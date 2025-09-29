Nitto Atp Finals: ecco le novità sui montepremi dell'edizione 2025

TORINO - Un torneo e un montepremi da record per gli otto giocatori migliori del mondo. Le Nitto Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino, segneranno un nuovo record per il tennis. Se infatti il futuro campione dovesse chiudere da imbattuto il torneo (con un tre su tre nel girone, come accaduto lo scorso anno a Jannik Sinner), si aggiudicherà un premio di 5.071.000 dollari, con una crescita quindi del 3,9% rispetto ai 4.881.100 dollari della scorsa stagione. Il prize money complessivo distribuito durante l'evento sarà di 15.5 milioni di dollari. Nel dettaglio, ogni match dalla semifinale di singolare in poi varrà più di un milione di dollari.

I vincitori delle semifinali guadagneranno 1.183.500 dollari. La vittoria in finale, presa singolarmente, varrà 2.367.000 dollari. La speranza del tennis azzurro è che, oltre al già qualificato Jannik Sinner, possa rientrare fra i migliori otto di fine stagione anche Lorenzo Musetti, oggi costretto al ritiro, per un problema alla gamba sinistra, nei quarti di finale del "China Open", contro lo statunitense Learner Tien

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Tennis