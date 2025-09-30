Jannik Sinner torna in finale a Pechino! Il numero 2 al mondo supera Alex de Minaur in 3 set con per 6-3, 4-6, 6-2 e conquista inoltre la finale numero 30 in carriera. Uno score che ha visto il campione azzurro soffrire un calo nel secondo parziale, durante il quale è sembrato abbia sofferto un fastidio al gluteo, con l’australiano che esce probabilmente dalla sua migliore prestazione contro l’altoatesino: il bilancio dei precedenti riporta ora 11 sconfitte su 11 per il n.7 Atp. Il 4 volte campione Slam, che nel finale di gara ha inoltre accusato crampi alla gamba, raggiunge così l’ultimo atto del 500 cinese dopo il trionfo del 2023 contro Daniil Medvedev e la resa contro Carlos Alcaraz della scorsa edizione. A contendergli il titolo sarà uno tra Medvedev e Learner Tien : quest’ultimo uscito vincitore dal quarto di finale contro Lorenzo Musetti , ritiratosi a sua volta al terzo set per un problema al gluteo .

10:46

Sinner: "Livello molto alto. Ora riposo"

Queste le parole del campione azzurro: "Il livello è stato molto alto, tanti grandi scambi e tante chances di break. Ho avuto le mie nel secondo e non le ho sfruttate. Nel terzo ho alzato il livello e ottenendo il break sono entrato in fiducia. E' stata una partita equilibrata, sono molto contento della vittoria e di essere in finale. De Minaur serviva e rispondeva bene, ho utilizzato bene il servizio ma lui è molto veloce con il campo lento era difficile. Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento. Ho una notte per recuperare, starò bene in finale perché c'è più adrenalina e non vedo l'ora di giocarla. E' bello avere un altro bel risultato".

10:32

Sinner torna in finale a Pechino!

È finita! Il campione azzurro batte per l'undicesima volta De Minaur e torna in finale al 500 di Pechino per il terzo anno consecutivo: 6-3, 4-6, 6-2 il finale.

10:27

L'australiano tiene la battuta. Sinner serve per la finale: 5-2

De Minaur difende la battuta: il n.2 serve ora per il match.

10:23

Palla corta e ace: 5-1 Sinner

C'è spazio anche per la prima palla corta dell'incontro nel repertorio di un ritorvato Sinner, che riceve l'applauso dell'avversario. Segue il sesto ace e il nastro che concede il primo 15 all'australiano. L'azzurro tiene poi il servizio con un servizio e dritto.

10:21

De Minaur batte un colpo: 1-4

L'australiano tiene la battuta senza troppe difficoltà, pur regalando un 15 con il primo doppio fallo del match.

10:16

Sinner vede la finale: 4-0

Eccolo il primo serve and volley dell'incontro che vale il 40-0 per l'azzurro, bravo poi a difendere il servizio con un dritto a campo spalancato.

10:11

Doppio break! 3-0 Sinner

L'azzurro ritrova intensità e profondità nonostante l'ottima copertura del campo tenuta dall'australiano, conquistando 2 palle del doppio break con un gran rovescio lungolinea. All'altoatesino basta la prima grazie al dritto fuori misura del n.7 Atp.

10:06

Break consolidato: 2-0 Sinner

È dappertutto De Minaur che guadagna 2 palle break. Segue la pronta risposta al servizio di Sinner che con il quarto ace rimanda il game ai vantaggi dove cancella un'altra palla break e tiene la battuta.

9:57

Subito break! 1-0 Sinner

Crollo dell'australiano che cede subito il servizio. Grossa boccata d'ossigeno per l'azzurro.

9:54

Al via il terzo e decisivo set

Riprende l'incontro: terzo e decisivo set. Sinner riprende posizione con tante riserve sulle condizioni fisiche che potrebbero giustificare il calo accusato nel secondo parziale. Resta comunque l'ottima tenuta del campo di De Minaur.

9:52

L'australiano incassa il set: 1-1

De Minaur guadagna subito un 15 pesantissimo, ma Sinner risponde con una prima sopra i 200 km/h seguita da un altro servizio vincente e dall'errore in risposta. Sul 30-30, non passa il rovescio dell'altoatesino che vale la 7ª palla break nonché il set point per l'australiano, bravo a trovare l'angolo con il dritto.

9:46

De Minaur tiene la battuta: 4-5

L'australiano difende il servizio. Sinner serve ora per restare nel set.

9:43

Sinner difende il servizio: 3 palle break annullate e 4-4

Sbaglia ancora l'azzurro che concede il quinto punto consecutivo all'australiano. Sul 30-0, De Minaur conquista tre palle break. Sinner annulla le prime con due ottimi servizi. Poi, il n.2 al mondo apre il campo e rimanda il game ai vantaggi dove la spunta con un'altra ottima prima. Grande reazione mentale dell'altoatesino.

9:36

Scambio da standing ovation! De Minaur torna avanti: 3-4

Gran dritto lungolinea di Sinner che rimanda ai vantaggi la difesa del servizio di De Minaur. L'australiano non molla di un centimetro e salva la prima palla break finalizzando probabilmente lo scambio più bello del torneo. Segue la risposta da applausi dell'azzurro e la difesa del servizio da parte del n.7 Atp. Gran game sul centrale.

9:26

Sinner in difficoltà ma tiene la battuta: 3-3

Tanti gli errori dell'azzurro che rischia di cedere la battuta ai vantaggi. Il n.2 al mondo si affida allora alle prime e tiene il servizio dopo una snervante lotta ai vantaggi lunga 6 parità.

9:15

Possibile problema muscolare per Sinner

L'azzurro si porta la mano al gluteo come se avvertisse un problema muscolare. Proprio il problema al gluteo ha costretto Musetti a rititarsi dal match contro Tien.

9:12

De Minaur difende la battuta: 2-3

Ancora bene sul servizio l'australiano che concede un solo 15 e difende il servizio.

9:08

Sinner a zero: 2-2

L'azzurro tiene a zero la battuta e pareggia conti con una prima sopra i 200 km/h.

9:01

Reazione De Minaur: 1-2

L'australiano ce la mette tutta ma non può nulla sulle risposte dell'azzurro. Poi, i 4 punti consecutivi che consentono al n.7 Atp di difendere la battuta ai vantaggi dopo avere annullato 2 palle break.

8:58

Sinner pareggia i conti: 1-1

Bene anche l'azzurro sulle prime, che non da punti di riferimento per le risposte dell'australiano. Segue un grande scambio finalizzato in contropiede dal n.2, che difende poi la battuta con un'altra ottima prima.

8:55

De Minaur perfetto al servizio: 0-1

Ottime prime di De Minaur che difende a zero la battuta chiudendo con un ace.

8:54

Al via il 2º set

Riprende la semifinale fra Sinner e De Minaur.

8:50

Sinner avanti di un set!

Il n.2 al mondo archivia il primo parziale per 6-3. Primo passo avanti verso il ritorno in finale.

8:48

De Minaur resta nel set: 5-3

Secondo ace per De Minaur che resta nel set e difende il servizio. Sinner serve ora per il primo parziale.

8:44

Sinner scappa verso il set: 5-2 e break consolidato

Sinner comincia con un'ottima prima sopra i 200 km/h. De Minaur cambia ritmo e pareggia i conti con un back che manda fuori giri il dritto dell'azzurro. L'australiano mostra i muscoli in difesa ma l'azzurro torna avanti di un 15. Poi, la palla del contro break guadagnata dal n.7 grazie a un errore a rete dell'altoatesino. Il gioco si trascina però ai vantaggi, dove a spuntarla è il n.2. Atp.

8:35

Break Sinner! 4-2

Salgono a 5 i punti indomabili messi a segno dall'azzurro, che sul 30-0 piega la racchetta dell'australiano. Poi, la prima palla break su una seconda troppo docile del n.7 Atp.

8:31

Sinner mostruoso: 3-2

Due passanti uno più bello dell'altro per il n.2 al mondo che sorride verso il proprio angolo.

8:27

De Minaur ai vantaggi: 2-2

Servizio a uscire e dritto per l'australiano che guadagna il primo 15. Bello scambio sul 40-30 che premia l'azzurro. Ai vantaggi la spunta il n.7.

8:20

L'azzurro torna avanti: 2-1

Il n.2 al mondo difende a zero la battuta grazie anche a qualche leziosità di troppo dell'australiano.

8:18

De Minaur difende la battuta: 1-1

Pronta la risposta dell'australiano che difende a 15 il servizio.

8:15

A Sinner il primo gioco: 1-0

Finisce in corridorio il primo dritto di Sinner. Sbaglia anche De Minaur per il 15-15. Poi lo smash dell'azzurro, e i due errori in risposta del n.7 Atp che consentono all'azzurro di difendere il turno di battuta.

8:11

Comincia il match!

Al via il primo set: Sinner al servizio.

8:04

Giocatori in campo!

De Minaur e Sinner fanno il loro ingresso sul centrale dell'Olympic. Ora sorteggio e riscaldamento.

8:03

Le condizioni meteo

Il termometro del centrale misura 28 gradi con il 33% di umidità.

7:55

Shanghai e Vienna nell'agenda di Sinner

Dopo Pechino, Sinner si sposterà a Shanghai per difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Djokovic (7-6(4), 6-3). All'esordio al secondo turno, il campione in carica affronterà il vincitore del match fra Daniel Altmaier e un qualificato. Possibile incrocio con Taylor Fritz ai quarti e con il 24 volte campione Slam in semifinale. A seguire, il 500 di Vienna in programma dal 20 al 26 ottobre e le attesissime Finals di Torino, dove in palio per l'altoatesino c'è un altro titolo da difendere.

7:50

A che ora si gioca

Il match fra Sinner e De Minaur è in programma sul centrale dopo la sfida fra Coco Gauff e Belinda Bencic, terminata con il successo della numero 3 Wta. Manca dunque poco all'ingresso in campo del campione azzurro, previsto per le ore 8 circa. A seguire, Medvedev-Tien.

7:40

Tutti i successi di Sinner su De Minaur

Questo l'elenco completo dei successi del campione azzurro contro l'australiano, che nel 2023 si aggiudicò gli ottavi di Parigi-Bercy grazie al forfait dell'altoatesino:

Australian Open 2025, quarti di finale – 6-3, 6-2, 6-1

Coppa Davis 2024, semifinale – 6-3, 6-4

Finals 2024, round robin – 6-3, 6-4

Rotterdam 2024, finale – 7-5, 6-4

Coppa Davis 2023, finale – 6-3, 6-0

Toronto 2023, finale – 6-4, 6-1

Madrid 2022, 2º turno – 6-4, 6-1

Australian Open 2022, ottavi di finale – 7-6(3) 6-3, 6-4

Sofia 2020, quarti di finale – 6-7(3) 6-4, 6-1

Next Gen ATP Finals 2019, finale – 4-2, 4-1, 4-2

7:30

Nel mirino la 3ª finale al China Open

In palio per il 4 volte campione Slam, la terza finale dopo il trionfo nel 2023 contro Daniil Medvedev, sconfitto per 7-6(2), 7-6(2) e la resa contro Carlos Alcaraz per 7-6(6), 4-6, 6(3)-7.

7:20

In campo anche Paolini

Fra gli altri azzurri in gara a Pechino, anche la numero 1 d'Italia Jasmine Paolini, impegnata agli ottavi di finale contro Marie Bouzkova.

7:15

Sinner-De Minaur: i precedenti

Sinner e De Minaur si affrontano per l'11ª volta in carriera: il bilancio dei precedenti pende interamente a favore dell'azzurro, che l'ultima volta si è imposto per 6-3, 6-2, 6-1 ai quarti dell'Australian Open 2025.

Olympic Green Tennis Centre, Pechino, Cina.