"Credo che il livello sia stato molto alto: ci sono stati tanti lunghi scambi ed entrambi abbiamo avuto molte chance. Io le mie le ho avute nel secondo set e non sono riuscito a sfruttarle, ma anche lui ha avuto le sue e il match è stato molto equilibrato ". Così Jannik Sinner commenta il successo su Alex de Minaur , che è valso il ritorno all'ultimo atto del 500 di Pechino per il terzo anno consecutivo, nonché la finale numero 30 in carriera e l'11º precedente vinto contro l'australiano, che nonostante non sia mai riuscito nell'impresa di battere l'azzurro, ha probabilmente portato a casa la sua migliore prestazione contro la sua bestia nera. Sul centrale dell'Olympic Green Tennis Centre, il 4 volte campione Slam si è imposto per 6-3, 4-6, 6-2. Uno score che ha visto l'altoatesino soffrire un calo fisico nel secondo parziale, nel corso del quale si è portato più volte la mano al gluteo. Così anche nel finale di gara, con i crampi a colpire la gamba dell'ex n.1 al mondo, la cui agenda prevede ora la finale dell'1 ottobre contro Learner Tien - che in semifinale ha superato Daniil Medvedev dopo il ritiro del russo sul parziale di 5-7, 7-5, 4-0 - la difesa del titolo a Shanghai - dove esordirà al secondo turno contro Daniel Altmaier - il 500 di Vienna e la difesa dell'altro titolo in palio alle Finals di Torino.

Sinner: "Gara equilibrata. Ora riposo"

Queste le parole dell'azzurro: "Nel terzo set ho provato ad alzare il livello, ho trovato il break in avvio il che mi ha dato fiducia per servire ancora meglio. Sono contento, è stato un match diverso rispetto agli altri che avevo giocato contro di lui, direi che è stato un match molto equilibrato. A volte lui è riuscito a servire con molta precisione e anche in risposta ha fatto molto bene: stavo servendo bene ma lui riusciva a neutralizzare il mio servizio, si muoveva molto velocemente e questo è un campo che a volte si rivela molto lento. Io ho cercato di restare concentrato e di non sprecare energie nervose. È stato un match difficile e per questo sono molto soddisfatto". Intervenuto in conferenza stampa, Sinner è tornato a rispondere sull'impegno fisico richiesto dal match e sulle proprie condizioni in vista della finale:"È molto bello essere di nuovo in finale, è davvero speciale. È costata molta fatica, tanti match difficili come abbiamo visto oggi e per questo sono ancora più contento di poter giocare un'altra finale qui. Ogni anno è diverso, vedremo quel che accadrà domani".

Sinner: "Ho avuto diarrea e perso liquidi"

"Non è niente di grave, ho avuto la diarrea negli ultimi due giorni, ho perso un po' di liquidi ma sto bene. C'è stata anche un po' di tensione e la combinazione tra quest'ultima e quanto accadutomi negli ultimi due giorni non è stata semplice da gestire. Per domani comunque non vedo alcuna preoccupazione, va tutto bene. Il momento chiave è arrivato nel terzo set: quando ottieni il break riuscendo poi a consolidarlo nel tuo turno di battuta è una gran cosa. Poi ho cercato di rimanere aggressivo, cosa che ha funzionato per tutto il terzo set - ha ancora raccontato Sinner di fronte ai microfoni - Ma nel secondo lui ha avuto le sue chance, e poi anche io ho avuto le mie senza riuscire però a sfruttarle. È stato un match equilibrato e lui ha giocato un gran tennis. Ma la sensazione è che ci siamo riusciti entrambi, e che sia stata anche una partita molto fisica".