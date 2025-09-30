Sinner, sono 30 finali! "De Minaur diverso dal solito. Cosa mi ha aiutato"

"Il livello è stato molto alto, tanti grandi scambi e tante chances di break. Ho avuto le mie nel secondo e non le ho sfruttate". Così Jannik Sinner commenta il successo su Alex de Minaur , che è valso il ritorno all'ultimo atto del 500 di Pechino per il terzo anno consecutivo, nonché la finale numero 30 in carriera e l'11º precedente vinto contro l'australiano, che nonostante non sia mai riuscito nell'impresa di battere l'azzurro, ha probabilmente portato a casa la sua migliore prestazione contro la sua bestia nera. Sul centrale dell'Olympic Green Tennis Centre, il 4 volte campione Slam si è imposto per 6-3, 4-6, 6-2. Uno score che ha visto l'altoatesino soffrire un calo fisico nel secondo parziale, nel corso del quale si è portato più volte la mano al gluteo. Così anche nel finale di gara, con i crampi a colpire la gamba dell'ex n.1 al mondo, la cui agenda prevede ora la finale dell'1 ottobre, la difesa del titolo a Shanghai - dove esordirà al secondo turno contro Daniel Altmaier - il 500 di Vienna e la difesa dell'altro titolo in palio alle Finals di Torino.

Sinner: "Gara equilibrata. Ora riposo"

Queste le parole dell'azzurro: "Nel terzo ho alzato il livello e ottenendo il break sono entrato in fiducia. È stata una partita equilibrata, sono molto contento della vittoria e di essere in finale. De Minaur serviva e rispondeva bene, ho utilizzato bene il servizio ma lui è molto veloce con il campo lento era difficile. Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento. Ho una notte per recuperare, starò bene in finale perché c'è più adrenalina e non vedo l'ora di giocarla. È bello avere un altro bel risultato", ha concluso.