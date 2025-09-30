Alcaraz furioso con l'arbitro: "Non hai mai giocato a tennis in vita tua". Cosa è successo a Tokyo

TOKYO (Giappone) - Carlos Alcaraz ha litigato con il giudice di sedia Fergus Murphy durante la finale del torneo Atp 500 di Tokyo contro Taylor Fritz dopo che questi gli ha segnalato un'ammonizione per aver ritardato il servizio nel quarto game. L'ammonizione è arrivata dopo un punto lungo e quando il murciano era in vantaggio per 40-30 per pareggiare il punteggio. Aveva bisogno di riprendere fiato per continuare a giocare. Lo spagnolo ha aspettato il cambio di campo, sotto per 3-2, per contestare la decisione dell'arbitro: "Ti sembra normale che io finisca un punto lungo a rete e poi abbia appena il tempo di andare a prendere le palle, senza tempo per riposarmi? Ti sembra normale o no? Ok, non hai mai giocato a tennis in vita tua".

L'ATP ha inasprito la regola dei 25 secondi per il servizio e ora è una macchina automatica a far partire il cronometro invece che il giudice di sedia in base a un criterio logico. Va ricordato che i tennisti non possono più utilizzare i raccattapalle per farsi portare gli asciugamani (tutto è cambiato con la pandemia di coronavirus) e hanno a disposizione due cestini ai lati del campo per riporre l'asciugamano e andare a prenderlo quando ne hanno bisogno. Questo percorso diventa molto lungo dopo uno scambio di molti colpi.