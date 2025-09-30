Alcaraz troppo forte: trionfa anche a Tokyo, Fritz ko! Carlos vince l'8° titolo in un 2025 stellare

TOKYO (Giappone) - Carlos Alcaraz non smette di vincere. Il numero 1 al mondo conquista anche il torneo Atp 500 di Tokyo siglando il suo 8° titolo stagionale (su 10 finali consecutive!) portando il record annuale a 66 vittorie e fronte di sole 6 sconfitte! Al Colosseum lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora di gioco contro Taylor Fritz (numero 5 al mondo). Primo set molto combattuto e teso, come testimonia il battibecco tra Alcaraz ed il giudice dis sedia al 4° game, con il momento chiave che arriva al 9° gioco quando lo spagnolo si porta 15-40 sul servizio di Taylor e comquista il break per poi chiudere 6-4. Nel secondo set Carlitos strappa subito la battuta all'americano che, oltre all'ostacolo dell'avversario, deve anche fare i conti con un problema fisico tanto da farsi fasciare la coscia sinistra. Solo al 3° game Alcaraz ha un momento di distrazione concedendo una palla break (la seconda della partita) ma rimedia per portarsi 3-1 e poi mandare i titoli di coda strappando nuovamente la battuta allo statunitense per volare 5-1. Fritz però non si arrende, gioca a tutto braccio, sfrutta gli errori dello spagnolo e riesce a recupera un break per accorciare sul 5-4 ma al 10° gioco lo spagnolo chiude per davvero.

Con questo titolo Alcaraz raggiunge Jannik Sinner per titoli vinti in singola stagione, negli ultimi 25 anni: Sinner 8 (2024), Alcaraz 8* (2025), Murray 9 (2016), Djokovic 10 (2011), Nadal & Federer 11 (2005 e 2004).