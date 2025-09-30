Tuttosport.com

“Chi sei tu per decidere per me?”: Medvedev non ci sta e risponde così all’arbitro a Pechino!

Il russo, sanzionato con un warning, ha dato in escandescenze contro il giudice durante la semifinale contro Tien
2 min
Medvedev
PECHINO (Cina) - Momento di tensione nella seconda semifinale del torneo di Pechino tra Daniil MedvedevLearner Tien con lo statunitense che affronterà Jannik Sinner in finale. Nel terzo set Medvedev, visibilmente condizionato all'infortunio (che poi lo porterà al ritiro), ha avuto da ridire nei confronti del giudice arbitro Adel Nour a causa del warning per "lack of effort". Il russo si è rivolto al supervisor chiedendo: "Se dico qualcosa di brutto vengo squalificato, ma cosa dovrei dirgli ora (a Nour)?".
Poi direttamente al giudice di sedia: "Tu non parli adesso, sto parlando con lui (il supervisor). Perché stai parlando? Stai dicendo che vuoi che io mi ritiri? Magari fra 10 minuti non avrò più i crampi. Sto dando il mio massimo sforzo, te lo assicuro. Chi sei tu per decidere per me? Qual è il tuo nome? Perché tutti gli arbitri del mondo provano a intimidirmi? Dopo lo US Open sto provando a comportarmi bene e questa persona si comporta così. E io dovrei comportarmi bene?"

