Paolini ai quarti di finale di Pechino, battuta la Bouzkova: chi affronta l'azzurra

Jasmine Paolini è approdata ai quarti di finale del "China Open", il penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 8.963.700 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500). La azzurra, numero 8 del mondo e sesta forza del tabellone, ha sconfitto agli ottavi di finale la ceca Marie Bouzkova , numero 62 del ranking internazionale , col punteggio di 6-2, 7-5. Nel secondo set, sul 5-4 in suo favore, la toscana ha sciupato due match ball; poi è ripartita al meglio dal 5 pari, senza subire contraccolpi psicologici. Ai quarti di finale Paolini sfiderà la statunitense Amanda Anisimova , 4 del mondo e terza favorita del seeding, che oggi ha battuto la ceca Karolina Muchova , numero 15 della classifica Wta e 13esima testa di serie del torneo, con lo score di 1-6, 6-2, 6-4. Un solo precedente fra le due, datato 2021, sulla terra battuta di Parma, vinto dall'americana per 6-2 6-1.

Paolini: "Partita dura. Qui in Cina ho tanti tifosi"

"È stata una partita molto dura. Ho giocato un grande match. Lei mi ha tolto più volte il servizio. Qui in Cina ho tanti tifosi e questo mi fa molto piacere. Ringrazio loro e soprattutto gli italiani che sono venuti qui a tifare per me". Così Jasmine Paolini, ai microfoni del campo centrale, dopo aver sconfitto Marie Bouzkova ed esser approdata ai quarti di finale del "China Open", dove sfiderà la statunitense Amanda Anisimova. "Amanda sta giocando un grande tennis in questa stagione. Adesso, però, penso ad andare a dormire e a riposare. Da domani penserò alla partita contro Anisimova", ha aggiunto l'azzurra, che ha chiuso la sessione serale di Pechino dopo la mezzanotte (orario della capitale cinese).