Sinner-Tien, diretta Atp Pechino: la finale di Jannik in tempo reale

Jannik Sinner è impegnato contro Learner Tien nella finale del " China Open ", il torneo Atp 500 in corso all'Olympic Green Tennis Center di Pechino, con montepremi totale pari a 4.016.050 dollari. L'azzurro, prima testa di serie del seeding e numero 2 del mondo, ha superato la semifinale battendo l'australiano Alex De Minaur, ottavo nel ranking Atp e terzo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-3 4-6 6-2. Per l’azzurro sarà la 30esima finale in carriera (ne ha vinte 20 e perse 9), la 25esima sul duro (17-7 il bilancio). Quest’anno Sinner ha vinto solo due delle sei sfide per il titolo disputate (i 4 ko tutti contro Carlos Alcaraz), ma ha decisamente saputo scegliere: ha infatti trionfato (seconda volta di fila) all’Australian Open e poi ha firmato lo storico successo (per il tennis tricolore) a Wimbledon.

9:18

L'italiano difende il break e allunga sul 4-2

Jannik salva una palla break, vince il game alla battuta e difende il vantaggio.

9:07

Ecco il break di Sinner, che passa avanti

Tien commette due doppi falli, l'azzurro ne approfitta e ottiene il break, portandosi sul 3-2.

9:05

L'altoatesino non sbaglia al servizio: è 2-2.

Sinner difende la battuta senza problemi: 2-2 al secondo parziale.

9:01

Grande game in rimonta per il californiano

Tien va sotto 0-30 ma poi riesce a coqnuistare 4 punti di fila con un paio di grandi giocate: ora è avanti 2-1.

8:57

Sinner salva una palla break e pareggia i conti

Primo momento di difficoltà per Jannik, che però ne esce alla grande grazie al servizio. Salva una palla break e fa 1-1.

8:51

Tien, al servizio, vince il primo gioco del secondo set

Lo statunitense si aggiudica, al servizio, il primo game del secondo parziale.

8:47

Jannik conquista il primo set 6-2

L'italiano, nonostante il primo doppio fallo del match, vince il game e chiude il primo set con il punteggio di 6-2 in 34 minuti di gioco.

8:42

Lo statunitense tiene il turno di battuta. Ma ora Sinner serve per il set

Tien riesce a vincere il game al servizio. Ora, però, l'azzurro batte per chiudere il primo set.

8:41

L'azzurro difende il servizio ai vantaggi: 5-1

Jannik ottiene il game ai vantaggi e resta avanti di due break.

8:30

Altro break di Jannik, che allunga sul 4-1

Sinner conquista il secondo break e vola sul 4-1 nel primo parziale.

8:28

Sinner impeccabile: vince il game a 0

L'altoatesino vince al servizio lasciando Tien a 0 e si porta sul 3-1 nel primo set.

8:23

Tien stavolta tiene il servizio. Cambio campo sul 2-1 per Jannik

Il giovane californiano, alla battuta, vince il suo primo gioco dell'incontro.

8:20

L'italiano difende battuta e break: avanti 2-0

Il numero 2 al mondo difende il break di vantaggio tenendo il servizio.

8:14

Jannik parte fortisssimo: subito break per l'azzurro

Il campione italiano ottiene subito il break e conquista il primo game della finale.

8:09

Giocatori in campo per il riscaldamento

Sinner e Tien sono entrati in campo. A breve l'inizio del match: l'azzurro ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

8:03

Le parole dell'azzurro

"Ho provato ad alzare il livello, è stata una partita molto difficile e per questo sono moto soddisfatto. Un match equilibrato, a volte lui serviva bene, ma io ho servito molto bene, il servizio l'ho utilizzato bene. Alex è veloce, ho cercato di rimanere concentrato e non perdere energie mentali. Non avrò una giornata di riposo ma una notte per recuperare e starò bene. In finale c'è più adrenalina e volontà di essere al meglio, è bello per me ottenere un altro buon risultato" ha detto l'italiano dopo la vittoria contro De Minaur.

7:48

Sinner, terza finale di fila a Pechino

Con il successo contro De Minaur, Jannik è riuscito a qualificarsi per la terza volta consecutiva alla finale del torneo Atp 500 di Pechino.

7:38

Il percorso di Jannik al China Open

L’azzurro ha raggiunto la finalissima a Pechino battendo Cilic (6-2 6-2), Atmane (6-4 5-7 6-0), Marozsan (6-1 7-5), De Minaur (6-3 4-6 6-2).

7:29

Tien ha eliminato Medvedev in semifinale

Lo statunitense, numero 52 ATP, ha eliminato Daniil Medvedev (numero 18 del ranking e 8 del seeding), che si è ritirato per crampi alla mano nel terzo set.

7:27

Nessun precedente tra i due finalisti

Beijing Olympic Green Tennis Center, Pechino

Tra il campione azzurro ed il giovane tennista californiano non ci sono precedenti. Sarà la prima sfida tra i due.