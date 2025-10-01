Tuttosport.com

Bellucci stende Walton, Nardi rimonta show con Ofner: emozioni Italia a Shanghai!

Buona la prima per i due azzurri sul cemento cinese: ecco chi affronteranno al secondo turno
2 min
Bellucci stende Walton, Nardi rimonta show con Ofner: emozioni Italia a Shanghai! © EPA

SHANGHAI (CINA) - Italia protagonista a Shanghai. Nell'Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sul cemento cinese, buona la prima per Mattia Bellucci e Luca Nardi. Al debutto il lombardo ha superato l'australiano Adam Walton con il punteggio di 7-6 6-1 in un'ora e 25 minuti di gioco. Dopo il primo set caratterizzato da un grande equilibrio, il tennista azzurro ha subito guadagnato il break nel secondo chiudendo poi la pratica in scioltezza. Molto bene il servizio, con 21 vincenti, mentre sono appena 7 gli errori gratuiti. Ora il 24enne di Busto Arsizio affronterà il ceco Tomas Machac, numero 20 del seeding e qualificato al secondo turno grazie a un bye. 

Nardi supera Ofner in rimonta

Vittoria, ma in rimonta, invece per Luca Nardi. Il 22enne pesarese ha avuto la meglio sull'austriaco Sebastian Ofner. Perso il primo set 6-3, l'italiano ha regito alla grande pareggiando i conti con lo stesso punteggio e chiudendo poi la contesa dopo un'ora e 48 minuti con un netto 6-2. Il suo prossimo avversario sarà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, anche lui qualificato direttamente al secondo turno. 

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

 

