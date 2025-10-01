Bellucci stende Walton, Nardi rimonta show con Ofner: emozioni Italia a Shanghai!

SHANGHAI (CINA) - Italia protagonista a Shanghai. Nell'Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sul cemento cinese, buona la prima per Mattia Bellucci e Luca Nardi. Al debutto il lombardo ha superato l'australiano Adam Walton con il punteggio di 7-6 6-1 in un'ora e 25 minuti di gioco. Dopo il primo set caratterizzato da un grande equilibrio, il tennista azzurro ha subito guadagnato il break nel secondo chiudendo poi la pratica in scioltezza. Molto bene il servizio, con 21 vincenti, mentre sono appena 7 gli errori gratuiti. Ora il 24enne di Busto Arsizio affronterà il ceco Tomas Machac, numero 20 del seeding e qualificato al secondo turno grazie a un bye.