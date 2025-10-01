Sinner di nuovo numero uno entro la fine dell'anno: Alcaraz, cosa deve succedere

Il successo di Jannik Sinner nell'Atp 500 di Pechino, grazie al doppio 6-2 rifilato allo statunitense Learner Tien in finale , è il primo passo verso il riavvicinamento alla vetta del ranking Atp, che Carlos Alcaraz si è preso di forza dopo aver conquistato gli Us Open. Lo spagnolo ha vinto l'Atp 500 di Tokyo ma non guadagnerà punti in classifica, poiché l'anno scorso si era imposto a Pechino battendo in finale proprio Jannik. L'italiano dunque guadagna 170 punti e sale a quota 10950, contro gli 11540 del suo diretto avversario . Con 590 punti di differenza, alla luce del fatto che si è entrati nell'ultima parte della stagione, si potrebbe pensare che Alcaraz possa concludere l'anno da numero 1 del mondo. Eppure c'è una possibilità, seppur minima, che Sinner possa riprendersi il primato.

Da Shanghai a Vienna

Il primo fattore a vantaggio di Sinner è il fatto che Alcaraz salterà il Masters 1000 di Shanghai, torneo in cui l'anno scorso l'italiano vinse mentre lo spagnolo si fermò ai quarti. Di conseguenza, se Sinner dovesse confermarsi campione a Shanghai resterebbe a quota 10950 nel ranking ma guadagnerebbe altri 200 punti ad Alcaraz: sono i 200 punti che verranno tolti a Carlos dai quarti di finale di un anno fa. Dopo i tornei in Cina, Sinner si rivedrà in campo nell'Atp 500 di Vienna: poiché l'anno scorso decise di non giocarlo, in caso di successo guadagnerebbe 500 punti portandosi a 11450. Alcaraz, che dopo Shanghai scenderà a 11340, in questo momento non è iscritto né a Vienna né a Basilea (l'altro 500 che si gioca in contemporanea): in caso di partecipazione potrà guadagnare dei punti, perché anche lui l'anno scorso non giocò né uno né l'altro.

Da Bercy alle Finals

Già dopo Vienna Sinner potrebbe dunque riprendersi la vetta, ma va tenuto d'occhio anche il Masters 1000 di Parigi Bercy. Qui nel 2024 Alcaraz uscì agli ottavi, dunque se dovesse partecipare avrebbe 100 punti da difendere, che non sono molti. Jannik però partirebbe da zero, perché l'anno scorso non era presente nel torneo parigino: occasione dunque per guadagnare altri punti sullo spagnolo. Arriviamo infine alle Atp Finals, dove la situazione si ribalta perché Sinner è campione in carica, mentre Alcaraz l'anno scorso non superò la fase a gironi: di conseguenza dopo Torino potrebbe esserci un nuovo capovolgimento di fronte a favore di Carlitos. Appuntamento alle prossime settimane per scoprire se ci saranno sorpassi e controsorpassi tra Sinner e Alcaraz, che al momento si contendono ogni torneo e sembrano iraggiungibili per chiunque.